Teknisk innesäljare inom elkraft och industriella lösningar
2025-08-29
Ta nästa steg i din karriär tillsammans med ett globalt team som formar framtiden.
Vår kund är en världsledande aktör som driver utvecklingen mot ett mer hållbart och effektivt samhälle. Genom innovativa lösningar inom industri och elkraft bidrar de till att skapa en framtid där produktivitet och hållbarhet går hand i hand.
Nu söker de en serviceinriktad innesäljare som vill bli en del av ett inkluderande och kunskapsdrivet team. En arbetsplats där sammanhållningen är stark, kunskapsdelningen självklar och utvecklingsmöjligheterna stora.
Låter detta intressant? Sök redan idag - vi arbetar med löpande urval!
Hos vår kund står energieffektivitet och hållbarhet i fokus. Med ett globalt erbjudande av drivsystem, motorer och generatorer levererar de lösningar som driver industrin framåt. Nu söker de en teknisk innesäljare som vill bli en viktig del av försäljningsteamet. Du arbetar nära både kunder och kollegor, hanterar offertförfrågningar och bidrar till hög kundnöjdhet. En roll med ansvar, variation och möjlighet att utvecklas
Du erbjuds
• Kompetensutbyte med seniora experter där du får växa och fördjupa din tekniska kompetens
• Goda möjligheter att växa både professionellt och personligt
• En tjänst i ett internationellt bolag där du blir del av ett team med fin samhörighet
Som innesäljare kommer du att vara en nyckelspelare i försäljningsteamet, ansvarig för att leverera konkurrenskraftiga erbjudanden av produkter och lösningar till kunder. Du hanterar tekniska och prismässiga frågeställningar, samt anbud och order. Rollen innebär nära samarbete med både kunder och utesäljare för att säkerställa hög kundnöjdhet.
• Hantera tekniska och prismässiga frågeställningar, anbud och order
• Arbeta direkt mot kunder och som stöd för utesäljare
• Säkerställa att offerter och anbud skapas i rätt tid och på ett korrekt sätt genom samordning med berörda parter
• Leverera effektiva offert- och orderrelaterade lösningar i samarbete med kollegor
• Bidra till en effektiv och positiv kundrelation under hela försäljningsprocessen genom löpande uppföljningar
• Ha kontakt med kunder via telefon eller mail, samt utföra kundbesök tillsammans med utesäljare
• Bidra till ständig utveckling av arbetsrutiner och processer
• Har minst 3 års erfarenhet av liknande roll och arbetsuppgifter
• Har bred allmänteknisk kunskap och god teknisk förståelse
• Är lösnings- och målfokuserad teamspelare med strukturerat arbetssätt
• Har förmåga att hantera flera parallella uppgifter och deadlines
• Talar och skriver flytande i svenska och engelska då båda språken förekommer i det dagliga arbetet
• Har B Körkort då resor kan förekomma i tjänst
Det är meriterande om du har
• Eftergymnasial teknisk utbildning
• Kunskap i Salesforce
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
