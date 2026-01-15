Teknisk innesäljare aftersales med placering i Göteborg
Roland Carlberg Processystem AB / Säljarjobb / Göteborg
2026-01-15
Teknisk innesäljare aftersales till vårt kontor i Göteborg
Roland Carlberg Processystem AB är ett företag med 15 anställda och verksamhet förlagd till Göteborg och Uppsala. Roland Carlberg Processystem AB har sedan över 40 år generalagenturen för ett antal världsledande företag inom vätsketeknik och pulverteknik. Inom våra produktområden strävar vi efter att vara våra kunders bästa affärspartner.
Nu behöver vi utöka vår aftersalesavdelning på fyra personer med ytterligare en duktig medarbetare. Placeringen för tjänsten är vårt kontor i Göteborg.
Vad vi erbjuder
Ett självständigt och stimulerande arbete.
Du kommer att arbeta i en trevlig och utvecklande miljö med många internationella kontakter.
Goda möjligheter att växa och utvecklas inom företaget.
Publiceringsdatum2026-01-15

Dina arbetsuppgifter
Ge kunderna teknisk support och rådgivning samt fungera som den kunniga och pålitliga länken mellan kund och leverantör.
Offert-, order och leveranshantering.
Planering och bokning av serviceinsatser.
Merförsäljning genom att rekommendera kompletterande produkter och tjänster.
Odla och utveckla goda kundrelationer.
Det kan förekomma resor till både kund och leverantör.

Kvalifikationer
Som person är du professionell, positiv och har ett vinnande sätt.
Du har ett stort intresse för kundservice och för att skapa långsiktiga relationer.
Som bakgrund bör du ha en teknisk utbildning eller erfarenhet och intresse för teknisk service och kundkontakter. Har du jobbat med teknisk försäljning är det meriterande.
Du har goda kunskaper i engelska då kontakterna med våra leverantörer sker på engelska.

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan om du tror att arbetet passar dig. Urval sker löpande, så ansök därför snarast genom att skicka din skriftliga ansökan märkt "Innesäljare aftersales GBG" till info@rcprocess.se
. Sista ansökningsdag är den 12/2-2026.
Om du önskar ytterligare upplysningar är du välkommen att ringa Andreas Lineberg (Chef Aftersales) tel 0730-584 317 eller Johan Carlberg (VD) tel. 0708-60 97 57.
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Roland Carlberg Processystem AB
(org.nr 556277-7820), http://www.rcprocess.se
