Teknisk Inköpare till Steelwrist

Libera i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-03-13


Om rollen
Som Teknisk Inköpare hos Steelwrist arbetar du genom hela inköpskedjan - från projektfas till löpande serieproduktion. Rollen är tekniknära, bred och affärskritisk. Du ansvarar för inköp av mekaniska komponenter med fokus på plåt, skärande bearbetning och andra industrikategorier.
Du arbetar nära konstruktion, produktion, kvalitet och leverantörer och förväntas ta lead i teknikfrågor, driva förbättringar och säkerställa kvalitet och leveransprecision.
Inköpsavdelningen består idag av sex personer som är placerade på Steelwrists huvudkontor och produktion i Rosersberg norr om Stockholm. Arbetet sker primärt på plats i Rosersberg, vilket ger dig nära samarbete med teamet och våra produkter. Hos oss råder en familjär och inkluderande atmosfär - och ja, hundar är välkomna på kontoret, vilket bidrar till en trivsam stämning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter

Operativt och taktiskt inköp från projektövergång till löpande produktion, inklusive prognosarbete, avrop, uppföljning och förhandling

Självständigt ansvar för leverantörer inom t.ex. plåt, skärande bearbetning och mekaniska komponenter

Nära samarbete med konstruktion och produktion i tekniska beslutsfrågor

Leverantörsbesök i Sverige och internationellt

Bidra i kategoristyrning och utveckling av inköpsprocesser

Erfarenheter
Flerårig dokumenterad erfarenhet som inköpare i tillverkande industri

Kunskap i ritningsläsning och förståelse för tillverkningsmetoder och tillverkningskrav

Erfarenhet av tillverkningsmetoder såsom plåt och skärande bearbetning (svarvning fräsning mm).

Stark förståelse för artikelstrukturer/BOM och varierande artikelvolymer

God användare av ERP-/MPS-system; Monitor är meriterande

Mycket god datorvana, särskilt i Officepaketet

God förståelse för ISO 9001 eller IATF16949

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Förmåga att vara drivande i teknik- och leverantör diskussioner

Meriterande kompetenser

Kunskaper inom PPAP/SQAP eller liknande kvalitetsmetodik

Kunskaper i CAD (förståelse av underlag, ej konstruktion)

Dina personliga egenskaper
Nyfiken och tekniskt intresserad

Strukturerad, noggrann och trygg i tekniska resonemang

Prestigelös lagspelare med naturligt driv

Lösningsorienterad, ansvarstagande och kommunikativ

Trivs i högt tempo och en snabbväxande organisation

Varför Steelwrist?
Steelwrist är idag den snabbast växande tillverkaren av tiltrotatorer och snabbfästen i världen. Vårt mål är att vara "Bäst i världen på att utveckla, tillverka och sälja redskap som ökar grävmaskiners effektivitet".
Som Teknisk Inköpare på Steelwrist kommer du in i ett spännande skede med tillväxt och expansion. Du ansluter till ett familjärt bolag och ett team med duktiga, engagerade och drivna medarbetare där man arbetar självständigt, men där kulturen samtidigt andas teamwork och högt i tak.
Medarbetarna är Steelwrists viktigaste resurs och tillsammans värnar vi om en hög trivsel på arbetsplatsen och arbetar aktivt för ett välkomnande och inkluderande arbetsklimat med tydlig vi-känsla. Vi erbjuder bland annat träningsbidrag, arbetstidsförkortning och flera andra förmåner.

Så ansöker du
Denna rekrytering hanteras av Libera. Alla frågor om tjänsten besvaras av Rekryteringskonsult Lars Buvall, lars@libera.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut. Tillträde snarast. Skicka din ansökan via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
I denna rekrytering utförs ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka med ditt personnummer godkänner du att vi genomför detta moment.
Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7382892-1892526".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Esplanaden 4 (visa karta)
172 67  SUNDBYBERG

Arbetsplats
Libera

Jobbnummer
9797076

