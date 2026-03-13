Teknisk Inköpare till Steelwrist
2026-03-13
Om rollen
Som Teknisk Inköpare hos Steelwrist arbetar du genom hela inköpskedjan - från projektfas till löpande serieproduktion. Rollen är tekniknära, bred och affärskritisk. Du ansvarar för inköp av mekaniska komponenter med fokus på plåt, skärande bearbetning och andra industrikategorier.
Du arbetar nära konstruktion, produktion, kvalitet och leverantörer och förväntas ta lead i teknikfrågor, driva förbättringar och säkerställa kvalitet och leveransprecision.
Inköpsavdelningen består idag av sex personer som är placerade på Steelwrists huvudkontor och produktion i Rosersberg norr om Stockholm. Arbetet sker primärt på plats i Rosersberg, vilket ger dig nära samarbete med teamet och våra produkter. Hos oss råder en familjär och inkluderande atmosfär - och ja, hundar är välkomna på kontoret, vilket bidrar till en trivsam stämning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Operativt och taktiskt inköp från projektövergång till löpande produktion, inklusive prognosarbete, avrop, uppföljning och förhandling
Självständigt ansvar för leverantörer inom t.ex. plåt, skärande bearbetning och mekaniska komponenter
Nära samarbete med konstruktion och produktion i tekniska beslutsfrågor
Leverantörsbesök i Sverige och internationellt
Bidra i kategoristyrning och utveckling av inköpsprocesserPubliceringsdatum2026-03-13Erfarenheter
Flerårig dokumenterad erfarenhet som inköpare i tillverkande industri
Kunskap i ritningsläsning och förståelse för tillverkningsmetoder och tillverkningskrav
Erfarenhet av tillverkningsmetoder såsom plåt och skärande bearbetning (svarvning fräsning mm).
Stark förståelse för artikelstrukturer/BOM och varierande artikelvolymer
God användare av ERP-/MPS-system; Monitor är meriterande
Mycket god datorvana, särskilt i Officepaketet
God förståelse för ISO 9001 eller IATF16949
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Förmåga att vara drivande i teknik- och leverantör diskussioner
Meriterande kompetenser
Kunskaper inom PPAP/SQAP eller liknande kvalitetsmetodik
Kunskaper i CAD (förståelse av underlag, ej konstruktion)

Dina personliga egenskaper
Nyfiken och tekniskt intresserad
Strukturerad, noggrann och trygg i tekniska resonemang
Prestigelös lagspelare med naturligt driv
Lösningsorienterad, ansvarstagande och kommunikativ
Trivs i högt tempo och en snabbväxande organisation
Varför Steelwrist?
Steelwrist är idag den snabbast växande tillverkaren av tiltrotatorer och snabbfästen i världen. Vårt mål är att vara "Bäst i världen på att utveckla, tillverka och sälja redskap som ökar grävmaskiners effektivitet".
Som Teknisk Inköpare på Steelwrist kommer du in i ett spännande skede med tillväxt och expansion. Du ansluter till ett familjärt bolag och ett team med duktiga, engagerade och drivna medarbetare där man arbetar självständigt, men där kulturen samtidigt andas teamwork och högt i tak.
Medarbetarna är Steelwrists viktigaste resurs och tillsammans värnar vi om en hög trivsel på arbetsplatsen och arbetar aktivt för ett välkomnande och inkluderande arbetsklimat med tydlig vi-känsla. Vi erbjuder bland annat träningsbidrag, arbetstidsförkortning och flera andra förmåner.

Så ansöker du
Denna rekrytering hanteras av Libera. Alla frågor om tjänsten besvaras av Rekryteringskonsult Lars Buvall, lars@libera.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut. Tillträde snarast. Skicka din ansökan via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
I denna rekrytering utförs ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka med ditt personnummer godkänner du att vi genomför detta moment.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
