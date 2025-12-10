Teknisk inköpare till globalt bolag inom industrin
2025-12-10
Wrknest söker en teknisk inköpare till en ledande aktör inom industrin. Bolaget är en del av en internationell koncern med dotterbolag världen över och verkar i en bransch med stor potential på världsmarknaden.
Som teknisk inköpare blir du en del av ett sammansvetsat team där du arbetar nära kollegor inom inköp, produktion och R&D. Du får helhetsansvar för en egen leverantörsbas och arbetar med både operativt och strategiskt inköp. Fokus ligger på att säkerställa leveranser, hantera prognoser och driva leverantörsutveckling.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen går via oss på Wrknest men att du kommer att anställas direkt hos kund.
Dina framtida arbetsuppgifterI rollen som teknisk inköpare får du ett brett ansvarsområde där du hanterar inköp av tekniska komponenter och driver samarbetet med leverantörer globalt. Du kommer bland annat att:
Ansvara för leverantörskontakter, prognoshantering och avrop
Säkerställa leveransprecision och hantera eventuella reklamationer
Koordinera teknisk information och ritningsunderlag i samarbete med R&D
Driva prisförhandlingar och utveckla leverantörsrelationer
Bidra till förbättring av processer och rutiner inom inköp
Vi söker dig som Har flerårig erfarenhet av en inköpsroll inom tillverkningsindustrin eller liknande
Har erfarenhet av att arbeta i Monitor
Har god förståelse för industriell tillverkning och tekniska ritningar
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift
Meriterande:
Eftergymnasial utbildning inom teknik, ekonomi eller supply chain
För att trivas i rollen är du en person som tar initiativ, är analytisk och har en god problemlösningsförmåga. Du är strukturerad och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Övrig information Start: Enligt överenskommelse
Plats: Rosersberg
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på. Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), http://www.wrknest.se Arbetsplats
Wrknest Kontakt
Mira Öberg mira.oberg@wrknest.se Jobbnummer
9636931