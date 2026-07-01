Teknisk inköpare till ett prisbelönt och växande företag
Alemtek AB / Inköpar- och marknadsjobb / Nybro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Nybro
2026-07-01
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Alemtek söker en teknisk inköpare som kan ta kundens krav, förstå vad som krävs tekniskt och sedan hitta rätt lösning och leverantör. Du är bryggan mellan säljteamet och våra leverantörer.
Du driver hela inköpsprocessen självständigt och trivs med stort eget ansvar. Du förväntas ta initiativ, fatta beslut och ha ordning på både teknik och affär.
Vi mäter trivsel på riktigt. NPS 92 från kunder och eNPS 100 från medarbetare visar att vi bygger relationer som håller. Det har inte gått obemärkt förbi och vi har tilldelats flera utmärkelser för vår tillväxt och företagskultur.
Om Alemtek AB
Alemtek AB, grundat år 2000, är ett familjeföretag som erbjuder innovativa upphängningssystem genom långsiktiga samarbeten. Från vårt huvudkontor i Nybro hjälper vi tillverkare av premiumprodukter inom belysning, akustik och skyltning över hela Europa att hänga upp sina produkter på bästa sätt.
Genom långsiktiga kundrelationer, hög kvalitet och snabb service har vi byggt upp en stark position på marknaden och fortsätter nu vår tillväxtresa internationellt.
Här får du det bästa av två världar. Tryggheten i ett etablerat företag kombineras med friheten i ett litet och entreprenöriellt team.
Dina ansvarsområden
Rollen spänner över flera områden och kräver att du är lika bekväm med detaljer som med att se helheten. Du arbetar nära säljteamet och ledningen, stöttar affären med teknisk kompetens och bidrar aktivt till att utveckla processer och arbetssätt inom ditt område. Internationella leverantörsresor i Europa och Asien ingår som en naturlig del av tjänsten.
Inköp & leverantörsutveckling
Identifiera, utvärdera och kvalificera leverantörer.
Driva hela inköpsprocessen - begära och förhandla offerter (RFQ), priser och ledtider.
Hantera avvikelser, reklamationer och kvalitetsfrågor mot leverantör.
Bevaka råmaterialpriser och marknadsförändringar som påverkar inköpskostnader.
Uppdatera och underhålla leverantörs- och inköpsdata i ERP-system.
Hantera och följa upp kundkrav kopplat till hållbarhet, exempelvis miljöcertifieringar, uppförandekoder och spårbarhet i leverantörskedjan
Bygga och vårda långsiktiga relationer med leverantörer.
Tekniskt stöd & kundlösningar
Sätta dig in i kundens tekniska krav och omsätta dem till konkreta produktlösningar.
Stödja säljteamet med teknisk rådgivning och produktspecifikationer.
Bedöma tillverkningsbarhet och kostnad tidigt i processen.
Underhålla och uppdatera produktdokumentation och specifikationer.
Vem är du?
Du är typen som trivs med frihet under ansvar. Du identifierar vad som behöver göras, strukturerar ditt eget arbete och driver det framåt - utan att vänta på att någon ska peka riktning. Du har en naturlig problemlösningsförmåga och stannar inte vid att identifiera vad som är fel, utan driver det hela vägen till en genomförd lösning.
Vi söker dig som har:
Har en teknisk utbildning eller bakgrund gärna inom mekanik, industriell ekonomi eller liknande
Har erfarenhet av inköp i en teknisk miljö, gärna med leverantörskontakter i Asien
Kan läsa och förstå tekniska ritningar och specifikationer
Är van att arbeta självständigt och driva processer utan detaljstyrning
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska - skriftligt och muntligt
Är affärsmässig, strukturerad och har lätt för att bygga relationer med leverantörer
Vad erbjuder vi?
Fullt ägarskap över Alemteks inköpsprocess. Du bygger och förbättrar den, inte bara förvaltar den.
Kort väg från idé till handling. Vi är ett litet bolag där bra förslag genomförs, inte bereds.
En internationell roll med leverantörsresor i Europa och Asien.
Ett bolag med bevisad kultur och kundnöjdhet. NPS 92 från kunder och eNPS 100 från medarbetare talar för sig själva.
Personlig utveckling och kompetensutveckling inom inköp.
Goda personalförmåner.
Omfattning och villkor
Tjänsten är på 100 % och du utgår från vårt kontor i Nybro. Arbetstiden är dagtid på vardagar, och anställningen är tillsvidare med inledande provanställning på 6 månader.
Rätt person för den här rollen vet redan om det. Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alemtek AB
(org.nr 556582-6475)
Emmabodavägen 4 (visa karta
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382 45 NYBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9988168