Teknisk inköpare - bli länken mellan design och global produktion
2026-02-27
Har du drivet att skapa struktur i en föränderlig miljö? Vi söker en tekniskt intresserad person som vill avlasta inköpsteamet hos ett växande industribolag. Här fokuserar du på att säkra leveranser och driva processer framåt - från att lägga ordrar till att jaga leverantörer. Vi söker dig som vill kavla upp ärmarna och vara den proaktiva kraften i en verksamhet under utveckling.
OM TJÄNSTEN
Företaget är specialiserat på design och tillverkning av avancerad industriell utrustning. De levererar helhetslösningar till kunder världen över, där fokus ligger på hög teknisk komplexitet inom områden som stål, el och hydraulik. Verksamheten präglas av globala projektflöden och en stark drivkraft att skapa robusta, tekniska lösningar för krävande miljöer.
Du ingår i ett internationellt team på 12 personer där du får en central roll i att få projektens hjul att snurra. Eftersom företagets interna system och processer befinner sig i en intensiv utvecklingsfas, krävs just nu extra engagemang för att säkerställa att ordrar registreras korrekt och att leveranstider hålls.
Detta är inte en renodlad administrativ roll, utan en operativ projektledarfunktion i miniatyr. Du kommer att arbeta nära designavdelningen och fungera som en brygga mellan dem och våra externa leverantörer. När designen är klar är det din uppgift att ta vid: du ser till att ritningar skickas, att ordrar läggs korrekt och att materialet faktiskt rör sig mot lager. Du blir den som håller i kontakten, ställer frågorna och jagar svar när leveranser dröjer. Eftersom arbetsflödena just nu trimmas kommer du att ha en viktig roll i att bidra med struktur, identifiera flaskhalsar och föreslå förbättringar.
Dina arbetsuppgifter
• Operativt inköpsstöd: Lägga inköpsordrar baserat på underlag från designavdelningen, hantera fakturakontroller samt säkerställa att all dokumentation (såsom certifikat och specifikationer) registreras korrekt i företagets system.
• Leverantörsuppföljning och expediting: Upprätthålla en tät dialog med leverantörer för att bevaka leveransstatus, jaga framdrift och säkerställa att material och komponenter levereras enligt uppsatta tidsplaner.
• Projektkoordinering och kommunikation: Agera brygga mellan design och produktion. När ritningar är färdigställda ansvarar rollen för att de når leverantören, samt att följa upp avvikelser och hantera reklamationer för att säkerställa projektets framdrift.
• Processutveckling: Bistå inköpsavdelningen i det administrativa arbetet och aktivt bidra till att effektivisera arbetsflödena för att möta företagets projekttoppar med bibehållen kvalitet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en slutförd eftergymnasial utbildning inom inköp eller industriell ekonomi
• Besitter en god förståelse för tekniska ritningar och specifikationer
• Har en mycket god systemkunskap vilket visar sig i att du i tidigare roller arbetat i flertalet olika system
• Har praktisk erfarenhet av inköpsarbete av tekniska komponenter från tidigare arbetslivserfarenhet
• Är obehindrad i både svenska och engelska då båda språk används i det dagliga arbetet med tanke på internationellt team
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av teknisk dokumentation
• Grundläggande erfarenhet av tillverkningsprocesser
• Grundläggande materialkunskap vilket underlättar kommunikation med leverantörer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
