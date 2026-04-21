Teknisk inhämtningsledare inom underrättelseverksamhet i Göteborgsområdet
2026-04-21
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu en teknisk inhämtningsledare till FRA:s verksamhet i Göteborgsområdet. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som teknisk inhämtningsledare hör du till en enhet inom avdelningen för signalunderrättelser. Avdelningen har till uppgift att bedriva signalspaning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Tillsammans med ytterligare en inhämtningsledare ansvarar du för att leda det operativa arbetet för en grupp tekniska underrättelseanalytiker, vilka har till uppgift att producera underrättelser till myndighetens uppdragsgivare.
Dina arbetsuppgifter består av att:
Tillse att processer och resurser når resultat och att den dagliga driften upprätthålls
Samverka med andra delar av myndigheten, vilket bland annat innebär att boka möten, samtala med andra delar av organisationen och samla kompetens för att lösa uppkomna problem
Driva produktionsutvecklingen framåt genom att aktivt delta och/eller leda den och uppmuntra medarbetare att ta vidare sina idéer.
Under kortare perioder tjänstgöra som operatör för driftövervakning av produktionen, exempelvis vid ledigheter.
Såväl inrikes som utrikes resor ingår i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Relevant flerårig utbildning inom IT-forensik eller datavetenskap, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet från underrättelsearbete
Erfarenhet av IT-forensiskt arbete
Erfarenhet av IT- och informationssäkerhet
Erfarenhet av ledarskap
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med ledarskap i en teknisk underrättelseorganisation
Kunskap om signalmiljöer och dess utmaningar
Kunskap och/eller erfarenhet av Linux och Windows
Kunskap och/eller erfarenhet av Wireshark och/eller TCP/IP
Programmeringskunskaper
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Personlig mognad - Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och det professionella, och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
Ledarskap - Du leder, motiverar och förser andra med de befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra samt skapar engagemang och delaktighet.
Helhetssyn - Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se.
För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se.
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i Göteborgsområdet. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringsfunktionen via FRA:s växelnummer 010-557 46 00, alternativt rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-05-17
Referensnummer 2025FRA2265-2
