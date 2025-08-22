Teknisk handläggare med inriktning kravställning och upphandling
2025-08-22
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega!
Vi söker en teknisk handläggare med fokus på kravställning och upphandling som vill bidra till utvecklingen av SWEN - Swedish Emergency Network, Sveriges nya nationella kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I den här rollen blir du en del av ett team som ansvarar för upphandlingar kopplade till etableringen av ett nytt kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. Arbetet är praktiskt och varierat, och innefattar bland annat att ta fram kravställningar, förfrågningsunderlag samt andra besluts- och upphandlingsdokument. Du kommer även att delta i möten och förhandlingar med leverantörer, och i vissa fall kan resor och representation för MSB:s räkning ingå.
En viktig del av uppdraget är att hantera säkerhetsskyddsfrågor i upphandlingsprocessen. Det innebär bland annat att du medverkar i arbetet med särskild säkerhetsskyddsbedömning (SSB) och bidrar till att säkerhetsskydd integreras i hela upphandlingskedjan.
Arbetet sker i nära samarbete med upphandlingsenheten, säkerhetsskyddsorganisationen och andra delar av verksamheten. Rollen kräver att du kan växla mellan olika uppgifter, ibland med korta tidsramar, och leverera väl genomarbetade underlag som stöd i både interna och externa beslutsprocesser.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk utbildning.
- Erfarenhet av att arbeta med upphandlingar i offentlig sektor.
- Kunskap om komplexa upphandlingar med kvalitativa utvärderingskriterier.
- Erfarenhet av säkerhetsskydd i en offentlig verksamhet.
- God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet från upphandling inom områdena IT, telekom eller samhällsviktig infrastruktur
- Erfarenhet av att arbeta med SSB eller liknande säkerhetsskyddsprocesser.
- Kunskap om samhällsviktiga kommunikationstjänster eller skydd av kritisk infrastruktur.
- Erfarenhet av säkerhetsskyddsanalys eller säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
För att lyckas i rollen är Du en person som trivs i en föränderlig miljö och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna skiftar. Att snabbt ändra perspektiv och hitta möjligheter i förändringar ser du som en styrka. Samtidigt är du strukturerad och har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete så att tidsramar sätts upp - och hålls.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Enheten programstyrning och utveckling ansvarar för den långsiktiga inriktningen och styrningen av nästa generations kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. Enheten säkerställer att utvecklingen sker i enlighet med övergripande mål, upphandlingsstrategi, arkitekturprinciper, tekniska vägval och standarder.
Vi arbetar i ett aktivitetsbaserat kontor, där du kan välja arbetsplats utifrån dina behov, och du har även viss möjlighet att arbeta på distans. Vi erbjuder dig friskvårdstimme och friskvårdsbidrag för att främja hälsa och balans i livet. Som statligt anställd får du dessutom förmånliga semestervillkor och ett tjänstepensionsavtal som bidrar till din trygghet.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Enlund. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis eller Josefin Berglund (Seko). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240 (SEKO).
Välkommen med din ansökan senast den 14 september 2025.
