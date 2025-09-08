Teknisk handläggare inom telekonflikt och signalmiljö
Försvarets Radioanstalt / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2025-09-08
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu teknisk handläggare med kunskap inom telekonflikt och signalmiljö. Är du den vi söker kan vi erbjuda en miljö med unik kompetensbredd, stor gemenskap och goda möjligheter till utveckling. På FRA arbetar vi med unika uppgifter - för Sveriges säkerhet och integritet.
Ditt uppdrag Som teknisk handläggare med fokus på telekonflikt och signalmiljö hör du till en enhet inom avdelningen för teknik. Enheten ansvarar för utveckling och verifiering av myndighetens RF-baserade, tekniska system som verkar i hela det radiofrekventa spektrumet. Inom enheten ingår du i ett team som arbetar med frågor rörande den spektrala miljön.
I rollen som teknisk handläggare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara en av myndighetens sakkunniga inom telekonfliktområdet (skydda inhämtningen från yttre påverkan) och bland annat genomföra tekniska analyser av olika ärenden vi får inom myndigheten. Som sakkunnig kommer du även agera tekniskt stöd till verksjuristerna i olika remissärenden och lagstiftningsprocesser, innebärande att du läser in olika SOU och texter skrivna av jurister.
Du kommer även verka som en av myndighetens kontaktpersoner utåt för andra myndigheter och följa forskning inom området om vad som kan påverka den radioburna inhämtningen.
För att kunna utföra arbetet behöver du ha grundläggande kunskap inom radioteknik, elektromagnetism, vågutbredning och andra faktorer som krävs för att bedöma påverkan på radiomottagare inom försvarsunderrättelseverksamheten.
Du kan Vi söker dig som har:
Utbildning från ingenjörs- eller natur- vetenskapligt program inom till exempel elektroteknik, fysik eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Goda kunskaper i Office paketet
Goda kunskaper i svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av något av dessa områden:
Läst för arbetet relevanta kurser till exempel inom mobilkommunikation, vågutbredning eller antennteknik.
Yrkeserfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet av frekvens-, kod- eller täcknings- planering
Erfarenhet att arbeta med radioplaneringsverktyg tex WRAP eller motsvarande
Erfarenhet från arbete på mobilnätsoperatörs radioplanering eller NQM funktion
Erfarenhet av att läsa juridiska texter och kunskap om den lagstiftning som styr inom området, t.ex. miljöbalken, plan & bygglagen eller lagen om elektronisk kommunikation
Körkort B
Resor i tjänsten kan förekomma.
Du är Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att både seniora och juniora sökande som välkomna. Efter introduktion behöver du kunna arbeta självständigt, vara drivande, ha en förmåga att ta till dig ny information samt självständigt söka den information och de kontakter som behövs i arbetet. Vi ser också att du har goda kommunikativa förmågor för att pedagogiskt kunna framföra teknisk information både till sakkunniga och andra typer av specialister, som till icke-tekniker.
Om FRA FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min med buss från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta oss på nummer 010-557 46 74 . Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
senast 2025-10-05
Referensnummer 2025FRA1528-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
