Teknisk förvaltare, vikariat, till Regionfastigheter i Malmö
Region Skåne, Regionfastigheter / Fastighetsskötarjobb / Malmö Visa alla fastighetsskötarjobb i Malmö
2026-06-16
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Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter med fokus på att skapa trygga, funktionella och hållbara miljöer för invånare och medarbetare. Just nu genomför Region Skåne de största investeringarna någonsin på Skånes sjukhusområden. Vi utvecklar komplexa byggprojekt i känsliga vårdmiljöer alltid med högsta krav på driftsäkerhet. Samtidigt bygger vi ut infrastrukturen för kollektivtrafiken med nya servicedepåer för bussar och tåg.
Inom Regionfastigheter ansvarar enheten Teknisk förvaltning för att samordna, koordinera och planera den tekniska förvaltningen på både kort och lång sikt. Det sker genom planerat underhåll och planering av fastighetsägar- och energiinvesteringar. Enheten ansvarar även för myndighetsbesiktningar för att säkerställa att Region Skåne uppfyller sitt fastighetsägaransvar.
Se gärna vår film om Regionfastigheter här: https://bit.ly/3S2t482
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Vill du bidra till en hållbar och långsiktig utveckling av samhällsviktiga fastigheter? Vi söker nu en teknisk förvaltare för ett vikariat till början av 2028.
Som teknisk förvaltare får du en ansvarsfull roll där du ansvarar för den tekniska förvaltningen av ett eller flera objekt inom fastighetsbeståndet. I rollen arbetar du strukturerat och långsiktigt med planerat underhåll, investeringar och uppföljning av myndighetskrav. Samtidigt bidrar du aktivt till att utveckla och förbättra verksamhetens arbetssätt och processer.
Arbetet är varierat och innebär att du har ett helhetsansvar för dina fastigheter från att säkerställa att installationsdatabaser och fastighetssystem är aktuella och kompletta, till att planera, genomföra och följa upp åtgärder inom underhåll och investeringar.
I din vardag ansvarar du även för att myndighetsbesiktningar planeras, registreras och genomförs enligt gällande krav. Du utför och rapporterar arbetsuppgifter kopplade till fastighetsägaransvaret och är en viktig del i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Rollen innebär också många kontaktytor, där du samverkar med såväl interna som externa aktörer, exempelvis myndigheter, konsulter och kunder.
Det här är en roll för dig som vill kombinera tekniskt ansvar med utveckling och samarbete. Du vill vara med och bidra till att skapa livsviktiga, väl fungerande och hållbara fastigheter.
Din arbetsplats är i nybyggda lokaler på Malmö sjukhusområde.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har en relevant eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning, exempelvis från högskola, universitet eller yrkeshögskola inom teknisk förvaltning. Alternativt har du annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har tidigare arbetat inom fastighets-, bygg- eller industribranschen och har med dig värdefull erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning eller planerat underhåll.
För att trivas i rollen är du van vid att arbeta i olika system och har en god datorvana. Du uttrycker dig obehindrat på svenska, både i tal och skrift, vilket gör att du kan kommunicera tydligt i såväl dokumentation som i dialog med olika kontaktparter. Det är naturligt för dig att arbeta i linje med Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande med omtanke och respekt.
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig verksamhet och om du tidigare har arbetat med fastighetssystem och underhållsplanering. Vi ser även positivt på kunskap inom myndighetskrav och besiktningshantering, liksom erfarenhet av energi- och hållbarhetsarbete. Har du dessutom arbetat med medicinska gasanläggningar eller brandskyddsarbete är det ett extra plus.
Vi planerar för att hålla första intervjuer under vecka 28 och andra intervjuer under vecka 32.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vikariat t.om. 2028-01-28.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionfastigheter ansvarar för förvaltning och drift av drygt 1,3 miljoner kvadratmeter i egna fastigheter och hyr ytterligare cirka 450 000 kvadratmeter runt om i Skåne. Vi ansvarar även för all ny- och ombyggnation av Region Skånes lokaler. Våra cirka 480 medarbetare har bred kompetens inom bland annat fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och byggprojektledning och tillsammans skapar vi de fysiska förutsättningarna för att Region Skånes verksamheter ska fungera säkert och smidigt. Vill du vara med och utveckla Region Skånes fastigheter? Läs mer på skane.se
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331872". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Regionfastigheter, Region Skåne (visa karta
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205 02 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Regionfastigheter Kontakt
Göran Bäckström, Sveriges Ingenjörer Goran.Backstrom@skane.se 0725976863 Jobbnummer
9966543