Teknisk förvaltare till Lennart Ericsson Fastigheter AB
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-07-09
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Teknisk förvaltare till Lennart Ericsson Fastigheter AB, Stockholm
Lennart Ericsson Fastigheter AB är ett familjeägt fastighetsbolag med ett långsiktigt perspektiv och ett tydligt fokus på kvalitet i förvaltningen. Bolaget äger och förvaltar bostadsfastigheter i Stockholm och arbetar nära sina hyresgäster med ambitionen att skapa trygga och välskötta boendemiljöer. Här kombineras stabilitet och erfarenhet med korta beslutsvägar och ett genuint engagemang i fastigheterna.
I takt med att vi utvecklar vår förvaltning vill vi stärka vår kompetens inom teknisk förvaltning, energioptimering och installationer. Nu söker vi en teknisk förvaltare som vill ta en aktiv roll i att utveckla den tekniska förvaltningen av vårt bostadsbestånd. Välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Som teknisk förvaltare ansvarar du för drift, underhåll och teknisk utveckling. Du säkerställer att fastigheterna är välfungerande, trygga och kostnadseffektiva i vardagen, samtidigt som du arbetar strukturerat med planering och uppföljning.
I rollen bidrar du med din kompetens inom teknisk förvaltning, energioptimering och installationer. Rollen är operativ och verksamhetsnära med många kontaktytor, där du samordnar det dagliga arbetet i fastigheterna och bidrar till en god boendemiljö för våra hyresgäster.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för löpande drift och underhåll i bostadsfastigheterna
Säkerställa att tekniska installationer, styrsystem och myndighetskrav uppfylls
Arbeta med energiuppföljning och bidra till en mer effektiv drift
Samordna, leda och motiverar fastighetsskötarna i det dagliga arbetet.
Upphandla och följa upp entreprenörer och serviceavtal
Upprätta och följa upp budget och prognos för drift och skötsel
Hantera fakturor, inklusive granskning och kontering
Driva mindre underhållsprojekt och hantera försäkringsärenden, exempelvis vid vattenskador
Genomföra lägenhetsbesiktningar och säkerställa korrekt dokumentationPubliceringsdatum2026-07-09Profil
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vi söker dig som har en god administrativ förmåga samt kan planera och organisera ditt arbete på ett bra sätt. Du har ett stort intresse för fastighetsteknik och ser det som en självklarhet att hålla dig uppdaterad inom regelverk och din expertis. Du delar dessutom gärna med dig av dina kunskaper till andra. Du är en social och förtroendeingivande person som kan samarbeta och skapa goda relationer med andra såsom kollegor, hyresgäster och leverantörer. Genom en god kommunikation och ledarskapsförmåga leder du andra på ett motiverande sätt.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, teknik eller energi
Minst 5 års erfarenhet av teknisk förvaltning
Erfarenhet av bostadsförvaltning
Erfarenhet av budgetarbete och kostnadsuppföljning
Erfarenhet av arbetsledning
God kunskaper om drift, underhåll och tekniska installationer
Goda datakunskaper
B-körkort
Vi erbjuder
Hos Lennart Ericsson Fastigheter AB får du arbeta i ett familjeägt bolag med ett långsiktigt perspektiv, korta beslutsvägar och ett nära samarbete i organisationen. Här finns goda möjligheter att påverka och utveckla både förvaltningen och fastighetsbeståndet i praktiken. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor och förmåner.
Kontaktuppgifter och ansökan
Den här rekryteringsprocessen genomförs av Isaksson Rekrytering för Lennart Ericssons räkning. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Michelle Sjöstrand på telefonnummer 073-501 05 97 eller michelle@isakssonrekrytering.se
(mailto:michelle@isakssonrekrytering.se
)
Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Tjänsten söks rent formellt på Isakssons hemsida. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://www.lennartericsson.se/
118 67 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lennart Ericsson Fastigheter Aktiebolag Kontakt
Rekryteringskonsult
Michelle Sjöstrand michelle@isakssonrekrytering.se +46735010597 Jobbnummer
9998025