Teknisk förvaltare till Kommunfastigheter i Knivsta
2025-12-15
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Kommunfastigheter i Knivsta AB söker nu en självständig och driven teknisk förvaltare som vill ta ett helhetsansvar för vårt fastighetsbestånd och vara med på vår fortsatta utvecklingsresa.
Du blir en del av fastighetsavdelningen och får en central roll med stort eget ansvar, många kontaktytor och möjlighet att påverka hur vi arbetar med underhåll, utveckling och effektivisering av våra fastigheter.
Låter detta intressant? Då kan rollen som teknisk förvaltare vara helt rätt för dig.
I rollen som Förvaltare arbetar du tekniskt, strategiskt och operativt med Kommunfastigheter i Knivsta AB:s långsiktiga fastighetsbestånd, som omfattar både bostäder och verksamhetslokaler såsom skolor, förskolor och idrottshallar.
Ett av dina viktigaste uppdrag blir att bygga upp, utveckla och driva arbetet med underhållsplaner, samt att ansvara för planerade underhålls- och investeringsprojekt - både större och mindre. Rollen kräver att du själv kan gå ut i fastighet, bedöma behov och fatta beslut.
Du har tät dialog med interna funktioner, externa leverantörer och arbetar nära kollegor inom drift, ekonomi och fastighetsansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
• Ansvara för teknisk förvaltning av bostäder och verksamhetslokaler
• Upprätta, följa upp och vidareutveckla långsiktiga underhållsplaner
• Driva och samordna planerade underhålls- och förbättringsprojekt
• Säkerställa att myndighetskrav, tekniska krav och budget följs
• Ha löpande kontakt med hyresgäster i underhålls- och utvecklingsfrågor
• Arbeta med effektivisering, kvalitet och utveckling av arbetssätt och system
Hos Kommunfastigheter i Knivsta AB möts du av en varm, öppen och välkomnande kultur. Vi är en liten organisation med korta beslutsvägar där alla bidrar, hjälps åt och är delaktiga i utvecklingen. Just nu befinner vi oss i en förändringsresa där vi vill ta nästa steg och höja kvaliteten, arbeta mer strukturerat och skapa ännu nöjdare hyresgäster.
Här får du stort handlingsutrymme, möjlighet att påverka och en arbetsmiljö där vi vågar tänka nytt tillsammans.
Personprofil
Vi söker dig som är självständig, strukturerad och ansvarstagande, med ett genuint intresse för fastigheter och teknik. Du trivs med att ta ägarskap för dina områden, driver ditt arbete framåt och är bekväm med att fatta beslut.
Som person är du kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende i dialogen med hyresgäster, kollegor och leverantörer. Du kan kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt, är lösningsorienterad och har ett utvecklingsdriv.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning av både bostäder och lokaler
• Vana av att arbeta med och ta fram underhållsplaner (inte enbart besiktning)
• God teknisk förståelse och förmåga att själv bedöma fastigheters skick
• Erfarenhet av budgetarbete och myndighetskrav
• God digital vana och förståelse för fastighetssystem (ex. Vitec eller liknande)
• God svenska i tal och skrift
• B-körkort
Erfarenhet från offentlig verksamhet är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlighet, driv och vilja att utveckla.
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 40 timmar per vecka med viss möjlighet till distansarbete
Körkort: Ja
Plats: Knivsta
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Konsultchef Jannica Skärvinge 073-353 75 10. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen in med din ansökan!
Företagspresentation
Kommunfastigheter i Knivsta AB är ett helägt kommunalt bolag som äger, förvaltar och utvecklar kommunens verksamhetslokaler såsom skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Bolaget har även ett nära samarbete med Knivstabostäder AB som förvaltar bostadsfastigheter i kommunen. Tillsammans arbetar vi långsiktigt för hållbara, funktionella och trygga fastigheter för Knivstas invånare. Ersättning
