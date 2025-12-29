Teknisk förvaltare för konsultuppdrag Stockholm
2025-12-29
Vi söker nu en erfaren Teknisk Förvaltare för konsultuppdrag i norra Stockholm. Här blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar för att skapa trygga och välskötta boendemiljöer. Uppdraget startar i februari och pågår 4 månader med möjlighet till förlängning. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om rollen
Som teknisk förvaltare har du en central roll i att utveckla och förvalta bostadsbeståndet långsiktigt och hållbart. Du ansvarar för den tekniska driften och planeringen av underhåll, investeringar och energieffektiviseringar. Rollen innebär nära samarbete med förvaltare, drifttekniker, entreprenörer och andra samarbetspartners, där du driver förbättringar och säkerställer hög kvalitet i både teknik och service.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Säkerställa fastigheternas tekniska status och planera långsiktigt underhåll
Driva projekt inom energi, underhåll och teknisk utveckling
Följa upp myndighetskrav, besiktningar och entreprenader
Delta i budget- och prognosarbete
Bidra till hållbarhetsmål genom energieffektivisering och förbättrade arbetssätt
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har gedigen teknisk kompetens och är van vid att snabbt sätta dig in i nya miljöer. Du är självgående, lösningsorienterad och trygg i att ta ansvar i ett interimuppdrag där tempo, struktur och samarbete är avgörande. Du har lätt för att bygga förtroende och bidra där behovet är som störst.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom teknik eller fastighetsförvaltning
Minst 5 års erfarenhet av teknisk förvaltning och bostäder
Erfarenhet av projektledning, entreprenadjuridik och LOU/AFF
Kunskap om energi- och hållbarhetsfrågor inom fastighet
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska
B-körkort
Konsult via eget bolaget eller anställd hos Isaksson Rekrytering
Hos oss kan du välja att ta uppdrag som konsult med eget bolag eller bli direkt anställd hos Isaksson Rekrytering. Isaksson Rekrytering & Bemanning är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal. Som anställd konsult hos oss omfattas du av gällande kollektivavtal och anställningsvillkor gällande lön, semester, försäkringar och tjänstepension. Våra engagerade konsultchefer finns närvarande under hela uppdragsperioden. För oss är det viktigt att alla våra konsulter känner av vår närvaro och stöd
Kontaktuppgifter och ansökan
Välkommen med din ansökan redan idag då vi löpande arbetar med urval och intervjuer. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter:
Frida Lundqvist på 073-526 33 29 eller frida@isakssonrekrytering.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Detta är ett heltidsjobb.
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://www.isakssonrekrytering.se Kontakt
Frida Lundqvist frida@isakssonrekrytering.se
9664629