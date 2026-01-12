Teknisk förvaltare - Kommersiella fastigheter
Cemi AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cemi AB i Stockholm
, Solna
, Åre
eller i hela Sverige
Cemi AB ingår i PHM-koncernen och vi levererar fastighetsförvaltning på bästa sätt genom att alltid leva upp till eller överträffa våra kunder förväntningar. Vi ska vårda våra kunder genom stort ansvarstagande och förståelse för våra kunders behov och alltid vara tillgängliga för nya uppdrag.
Läs mer om oss på www.cemi.sePubliceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och strukturerad teknisk förvaltare som vill ta ett helhetsansvar för drift, underhåll och utveckling av våra kunders fastigheter. I rollen arbetar du interna och externa samarbetspartners och nyckelroll i att bibehålla både långsiktig hållbarhet och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.
Arbetsbidrag
I rollen som teknisk förvaltare kommer du bland annat att:
• · Ansvara för teknisk förvaltning för kund
• · Ansvara för driftoptimering av tekniska system (t.ex. VVS, el, ventilation)
• · Planera, beställa och följa upp drift- och underhållsåtgärder
• · Säkerställa att fastigheterna gällande lagar, myndighetskrav och avtal
• · Arbeta med långsiktiga underhållsplaner
• · Delta i och driva tekniska projekt vid om- och nybyggnation
• · Upphandla och följa upp entreprenörer och konsulter enligt LOU
• · Arbeta aktivt med energioptimering, hållbarhet och teknisk utvecklingKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• · Eftergymnasial teknisk utbildning inom fastighet, bygg, energi eller motsvarande
• · Flerårig erfarenhet av teknisk fastighetsförvaltning, gärna inom kommersiella fastigheter.
• · God kunskap om fastighetstekniska system (VVS, el, ventilation, styr- och regler)
• · Erfarenhet av projektledning och upphandling är meriterande
• · Kunskap om offentlig verksamhet och LOU är meriterande
• · Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• · B-körkortDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
• · Självständig, strukturerad och ansvarstagande
• · Analytisk och lösningsorienterad
• · Kommunikativ och trygg i dialog med kunder och leverantörer
Om du känner att du passar in i profilen - sök redan idag! Ansökningar revideras löpande och tjänsten kan tillsättas när som helst.
Om Cemi:
Cemi levererar skräddarsydda helhetslösningar till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och offentliga aktörer. Sedan starten 1999 har vi vuxit stadigt och omsätter idag cirka 200 miljoner kronor. Med omkring 70 engagerade medarbetare fortsätter vi att växa. Cemi är en del av PHM Group, Nordens största aktör inom fastighetsskötsel. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cemi AB
(org.nr 556574-0981) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9679391