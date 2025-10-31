Teknisk Förvaltare - bostadsbolag i norra Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du arbeta med fastighetsförvaltning som gör skillnad - där trygghet, hållbarhet och samhällsnytta står i centrum? Vi söker nu en Teknisk Förvaltare till ett bostadsbolag i norra Stockholm. Här blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar för att skapa trygga och välskötta boendemiljöer. Detta är en direkt rekrytering vilket innebär att du blir anställd av uppdragsgivaren. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om rollen
Som teknisk förvaltare har du en central roll i att utveckla och förvalta bostadsbeståndet långsiktigt och hållbart. Du ansvarar för den tekniska driften och planeringen av underhåll, investeringar och energieffektiviseringar. Rollen innebär nära samarbete med förvaltare, drifttekniker, entreprenörer och andra samarbetspartners, där du driver förbättringar och säkerställer hög kvalitet i både teknik och service.
Dina huvudsakliga uppgifter:
Säkerställa fastigheternas tekniska status och planera långsiktigt underhåll
Driva projekt inom energi, underhåll och teknisk utveckling
Följa upp myndighetskrav, besiktningar och entreprenader
Delta i budget- och prognosarbete
Bidra till hållbarhetsmål genom energieffektivisering och förbättrade arbetssätt
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har en kombination av teknisk kompetens och förmåga att skapa struktur och samarbete. Du är lösningsorienterad, självgående och har lätt för att bygga förtroende både internt och externt.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom teknik eller fastighetsförvaltning
Minst 5 års erfarenhet av teknisk förvaltning och bostäder
Erfarenhet av projektledning, entreprenadjuridik och LOU/AFF
Kunskap om energi- och hållbarhetsfrågor inom fastighet
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska
B-körkort
Kontaktuppgifter och ansökan
Välkommen med din ansökan redan idag då vi löpande arbetar med urval och intervjuer. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter:
Frida Lundqvist på 073-526 33 29 eller frida@isakssonrekrytering.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Bostadsbolag
Frida Lundqvist frida@isakssonrekrytering.se
