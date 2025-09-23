Teknisk försäljare / Produktansvarig till ViaCon
2025-09-23
ViaCon är ledande inom infrastrukturslösningar. Med starka nordiska traditioner genomsyras ViaCon av effektivitet och ett hållbart synsätt, vilket kännetecknar allt de gör. Företagets långsiktighet präglar deras vision och smarta, framtidsinriktade lösningar inom broar och kulvertar, geoteknik samt dagvattenhantering. Viacon fortsätter forma och leda branschen.
Nu söker vi en ny medarbetare som skall arbeta med teknisk försäljning inom affärsområdet Geoteknik.
Om rollen:
Företagets lösningar sträcker sig från markförstärkning, grundvattenskydd, tätskiktsmaterial till deponier och dammar och mycket mer. Här erbjuder ViaCon ett brett utbud av lösningar och produkter som involverar geotextil, geonät, geomembran, gabioner, stödmurar med mera. I rollen kommer du att ta ansvar för och bidra till att hela affären följer företagets uppsatta strategier och målsättningar. Du kan läsa mer om ViaCon på GeoTechnical Solutions - Viacon AB.
Du kommer arbeta fram lösningar och förslag att presentera i mötet med beställare, projektörer och kunder. Rollen innefattar även att på ett professionellt och utvecklande sätt arbeta tillsammans med dina geotekniska ingenjörskollegor runt om i Norden med syftet att långsiktigt vara den ledande aktören på den svenska marknaden.
Du utgår från Uppsala alternativt Stockholm och företaget tillämpar ett hybrid arbetssätt. Resor ingår i tjänsten för att träffa nya och existerande kunder. Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som teknisk säljare samarbetar och vägleder du våra kunder fram till rätt lösningar och beslut med fokus på teknik, hållbarhet och affärsmässighet.
Ditt ansvar omfattar design, övergripande geoteknisk support till säljteamet samt försäljning av tekniska lösningar
Projekten kan vara tidsbegränsade med ett tydligt slutdatum, men också innefatta kontinuerlig kontakt och dialog med projektörer och kunder för uppföljning samt arbete med nya hållbara tekniska lösningar.
Aktivt arbeta med att bevara och utveckla ett kontaktnät hos nya och befintliga konsulter som är verksamma inom samhällsutveckling, entreprenad och bygg.
Deltaga i arbetet med strategi, budgetarbete samt produktsortiment inom affärsområdet Geoteknik.
Samarbeta inom utförandeprojekt med vår entreprenadavdelningBakgrund
Vi söker dig som:
Har en geoteknisk utbildning eller annan teknisk utbildning
Arbetslivserfarenhet som geotekniker antingen som ingenjör, konsult eller säljare
Du har förmågan att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt samt ta hjälp av kollegor när det behövs
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Körkort B
Som person letar vi efter dig som är lösningsorienterad, lyhörd och kommunikativ samt trivs med många kontaktytor. Du tycker om problemlösning och är en analytisk och strukturerad person. Tålamod och ett långsiktigt tänk är egenskaper du värdesätter, och du ser värdet i att bygga hållbara relationer och lösningar över tid. Vi har en jordnära och prestigelös kultur där vi samarbetar och tillsammans når våra ambitiösa mål.
Du erbjuds:
Ett varierande spännande arbete med frihet under ansvar med stora möjligheter att kunna planera ditt arbete. Du kommer att ha en betydelsefull roll i ett bolag med tempo och fokus på hållbara lösningar samt kollegor i hela Europa. Vi är idag ett engagerat försäljningsteam med ett nära samarbete och ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Det finns goda utvecklingsmöjligheter och fokus på lärande samt intern utveckling.
Praktisk information:
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Uppsala (där din nya kollega Ellen finns) alternativt Stockholm
Anställningsform: Heltid, Tillsvidare
I denna rekrytering samarbetar vi med Professionals Nord. Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
