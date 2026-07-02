Teknisk fastighetsförvaltare till Göteborgs Stads Parkering
Experis AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-07-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens hållbara parkering i Göteborg?
Hos Göteborgs Stads Parkering får du en nyckelroll i en samhällsviktig verksamhet där teknik, hållbarhet och stadsutveckling möts. Nu söker vi dig som vill ta ett helhetsgrepp om våra parkeringsanläggningar och bidra till att skapa smarta, effektiva och framtidssäkra lösningar för stadens invånare.
Om rollen
Som teknisk fastighetsförvaltare ansvarar du för att utveckla och förvalta våra parkeringshus och markparkeringar - från idé till färdigt resultat. Du driver underhållsarbete, initierar förbättringar och leder projekt genom hela kedjan: planering, genomförande och uppföljning.
Du blir en viktig del av vår fastighetsenhet och arbetar i nära samarbete med kompetenta kollegor för att säkra långsiktigt värde i våra anläggningar. Rollen innebär en spännande mix av teknik, ekonomi och drift där du verkligen gör skillnad.
Ditt uppdrag
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för tekniska system (el, ventilation, styr- och övervakning)
Driva planerat underhåll och tekniska förbättringar
Säkerställa att myndighetskrav och lagar följs
Arbeta med felsökning och optimering av anläggningar
Delta i energioptimeringsarbete och hållbarhetsinitiativ
Leda projekt och renoveringar - från start till mål
Ha beställaransvar gentemot leverantörer
Arbeta med budget, prognos och ekonomisk uppföljning
Vara ett tekniskt stöd till driftorganisationen
Vem är du?
Du är en strukturerad och lösningsorienterad person med ett starkt teknikintresse. Du trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med operativt arbete och har en naturlig drivkraft att utveckla och förbättra.
Vi tror att du:
- Är analytisk och har ett öga för detaljer
- Är kommunikativ och samarbetar gärna
- Tar ansvar och driver ditt arbete framåt
- Har tålamod och ett smidigt arbetssätt
- Alltid har kunden och verksamhetens bästa i fokusPubliceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom fastighet eller motsvarande
Flerårig erfarenhet inom teknisk fastighetsförvaltning eller liknande
Erfarenhet av energisystem
Erfarenhet av projektarbete
Meriterande:
Projektledarerfarenhet
Erfarenhet från offentlig verksamhet
Kunskap om LOU
Vad erbjuder vi?
På Göteborgs Stads Parkering är vi cirka 100 engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att göra Göteborg mer tillgängligt för både boende och besökare. Här blir du en del av en inkluderande arbetsplats där olika kompetenser och bakgrunder möts i en varm och samarbetsinriktad kultur. Vårt gemensamma engagemang är nyckeln till framgång - både för att nå våra mål som bolag och för att bidra till stadens utveckling i vår roll som kommunalt bolag.
I denna roll får du en unik möjlighet att kombinera ditt samhällsengagemang med spännande och meningsfulla projekt som gör skillnad för staden och dess invånare. Du blir en del av en organisation där innovation och utveckling står i fokus, och där din insats värdesätts.
Vi erbjuder en modern arbetsmiljö med förmåner som friskvårdsbidrag och viss flexibilitet att arbeta hemifrån vid behov. Vårt kontor ligger i de ljusa och inspirerande lokalerna i hjärtat av Gårda, precis vid Mölndalsån. Hos oss får du möjligheten att både utveckla dig själv och bidra till att göra Göteborg ännu bättre.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar GBG Parkering med Jefferson Wells. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Camilla Rippe, camilla.rippe@jeffersonwells.se
, 0703-770138. Vi ser fram emot ditt CV och personliga brev så snart som möjligt, dock senast 9/8 2026. Intervjuer kommer att ske med start V 33.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
Göteborgs Stads Parkering
Göteborgs Stads Parkering är ett kommunalt bolag som erbjuder smarta parkeringslösningar för en attraktiv stad. Våra trygga och smidiga parkeringslösningar, för både privat- och företagskunder, bidrar till att göra staden hållbar och förenklar vardagen. Under varumärket Parkering Göteborg samordnar vi kommunal parkering. Vi ansvarar för drygt 100 000 parkeringsplatser och har idag cirka 2 000 laddpunkter.
Dagligen parkerar över 50 000 besökare hos oss, och mer än 95 % av betalningarna sker via vår app. Med 674 miljoner i omsättning (2024) och fastigheter värda drygt 3 miljarder är vi en viktig del av stadens infrastruktur och tillväxt. Särskilt viktigt är uppdraget att skapa tillgänglighet och främja hållbart resande då Göteborg växer och det byggs kraftigt runt om i staden. Vi har cirka 100 medarbetare som är vår viktigaste resurs och arbetar tillsammans utifrån värdeorden Engagemang, Kundfokus, Enkelt och Smart. Vill du vara med och göra skillnad? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Åvägen 17J (visa karta
)
412 51 GOTHENBURG Arbetsplats
Göteborgs Stads Parkering AB Kontakt
Contact
Camilla Rippe camilla.rippe@jeffersonwells.se +46703770138 Jobbnummer
9990260