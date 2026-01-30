Teknisk elmontör - elkoppling, långsiktigt uppdrag (norr om Stockholm)
Har du elbakgrund och gillar att montera, koppla och programmera elskåp?
Vi söker nu en praktisk, självgående elmontör till Revent International AB, ett teknikföretag som tillverkar stora industriugnar och styrsystem i världsklass.
Det här är ett jobb för dig som vill se resultat av ditt arbete, arbeta i ett stabilt team och ta ansvar för hela processen: från koppling till färdig produkt.
Heltid, dagtid
Fast arbetsplats, norr om Stockholm
Start: enligt överenskommelse
Det här får du
Ett stabilt och långsiktigt arbete hos ett växande teknikföretag
Montera och koppla fullständiga elskåp och digitala styrsystem
Arbeta med detaljerade industriella komponenter, stolthet i hantverket!
Goda villkor: kollektivavtal, pension, försäkringar och bra lön
Dina arbetsuppgifter
Du blir ansvarig för montering och koppling av elskåp och elutrustning:
Montering och koppling av elskåp enligt ritningar och elscheman
Märkning, besiktning och funktionstester
Programmering av systemkort, kablage och dokumentation
Felsökning och rapportering av avvikelser
Samarbeta med kollegor för ett korrekt och effektivt slutresultat
Vem vi söker
Du är praktiskt lagd, noggrann och självgående. Du gillar att ta ansvar och se resultatet av ditt arbete. Du har:
Elbakgrund (utbildning eller yrkeserfarenhet inom el & energi)
Kunskap att läsa och förstå elscheman
Erfarenhet av montering, kabeldragning och koppling av elskåp
Förmåga att både arbeta pilligt och hantera tyngre komponenter
Svenska i tal och skrift
Meriterande:
Finmontering, lödning eller ESD-miljö
Erfarenhet av industri/produktion med större maskiner eller ugnarSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
