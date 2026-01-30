Teknisk elmontör - elkoppling, långsiktigt uppdrag (norr om Stockholm)

WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm
2026-01-30


Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos WeStaff Sweden AB i Stockholm, Solna, Danderyd, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Har du elbakgrund och gillar att montera, koppla och programmera elskåp?
Vi söker nu en praktisk, självgående elmontör till Revent International AB, ett teknikföretag som tillverkar stora industriugnar och styrsystem i världsklass.
Det här är ett jobb för dig som vill se resultat av ditt arbete, arbeta i ett stabilt team och ta ansvar för hela processen: från koppling till färdig produkt.

Heltid, dagtid

Fast arbetsplats, norr om Stockholm

Start: enligt överenskommelse

Det här får du

Ett stabilt och långsiktigt arbete hos ett växande teknikföretag

Montera och koppla fullständiga elskåp och digitala styrsystem

Arbeta med detaljerade industriella komponenter, stolthet i hantverket!

Goda villkor: kollektivavtal, pension, försäkringar och bra lön

Personlig kontakt via WeStaff Sweden, vi följer dig hela vägen.

Publiceringsdatum
2026-01-30

Dina arbetsuppgifter
Du blir ansvarig för montering och koppling av elskåp och elutrustning:

Montering och koppling av elskåp enligt ritningar och elscheman

Märkning, besiktning och funktionstester

Programmering av systemkort, kablage och dokumentation

Felsökning och rapportering av avvikelser

Samarbeta med kollegor för ett korrekt och effektivt slutresultat

Vem vi söker
Du är praktiskt lagd, noggrann och självgående. Du gillar att ta ansvar och se resultatet av ditt arbete. Du har:

Elbakgrund (utbildning eller yrkeserfarenhet inom el & energi)

Kunskap att läsa och förstå elscheman

Erfarenhet av montering, kabeldragning och koppling av elskåp

Förmåga att både arbeta pilligt och hantera tyngre komponenter

Svenska i tal och skrift

Meriterande:

Finmontering, lödning eller ESD-miljö

Erfarenhet av industri/produktion med större maskiner eller ugnar

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vårt system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7147636-1817384".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
9715423

Prenumerera på jobb från WeStaff Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos WeStaff Sweden AB: