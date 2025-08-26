Teknisk chef till M/S Eckerö - Tillsvidareanställning
Eckerö Sverige AB, Rederi / Maskinbefälsjobb / Norrtälje Visa alla maskinbefälsjobb i Norrtälje
2025-08-26
Är du en tekniskt kunnig yrkesperson som trivs i en dynamisk arbetsmiljö? Vi söker just nu en Teknisk chef till vårt fartyg M/S Eckerö. Vi erbjuder en fast anställning med tillträde i november (eller enligt överenskommelse).
Om rollen
Som Teknisk chef har du det övergripande ansvaret för fartygets tekniska utrustning och maskindrift. Du leder det dagliga arbetet i maskinorganisationen och säkerställer att en trygg och säker arbetsmiljö upprätthålls.
I nära samarbete med befälhavaren ansvarar du för att fartygets tekniska utrustning hålls i gott skick och uppfyller alla gällande krav. Du ansvara även för att rutiner och processer utvecklas och följs, så att driften ombord blir optimerad gällande säkerhetsaspekterna men även ur ett kundperspektiv.
Vem är du?
Vi söker en motiverad och pålitlig yrkesperson med både teknisk expertis och starka ledaregenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Relevant erfarenhet som maskinbefäl, med goda kunskaper om fartygs tekniska system och maritima regelverk.
• En proaktiv och positiv inställning, kombinerat med ett stort fokus på säkerhet, underhåll och miljöansvar.
• Ett giltigt behörighetsbrev som Sjöingenjör (Chief Engineer Officer STCW III/2).
• En tydlig och engagerande ledarskapsstil, med förmåga att både leda och stötta dina kollegor
Ytterligare information:
M/S Eckerö seglar under svensk flagg på linjen mellan Grisslehamn och Åland. Tjänsten följer ett 2-3 system vilket utgörs av 122 dagar ombord. Utöver dessa dagar kommer även viss extra tjänstgöring att förekomma, till exempel i samband med möten, utbildningar och kurser. Arbetsrotationen planeras enligt ett 1-2-upplägg.
Det officiella arbets- och säkerhetsspråket ombord är svenska, men du behöver även kunna kommunicera väl på engelska.
Observera att drogtest är en del av vår rekryteringsprocess och att en kreditupplysning kommer att göras på den kandidat som erbjuds tjänsten.
Intresserad?
Skicka in din ansökan och ditt CV senast den 21.09.2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
För mer information, kontakta gärna:
Gabriella Andersson, Human Resources: gabriella.andersson@rederiabeckero.ax
Vi ser fram emot att välkomna dig ombord!
