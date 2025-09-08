Teknisk chef till Logistiksektionen vid Rikshemvärnsstaben, Stockholm
Försvarsmakten / Militärjobb / Stockholm Visa alla militärjobb i Stockholm
2025-09-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Rikshemvärnsstaben söker en Teknisk chef till Logistiksektionen inom Stödavdelningen. Hos oss får du möjlighet att bidra till stridskraften Hemvärnets tillväxt och utveckling. Rikshemvärnsstaben består av ca 70 erfarna och engagerade medarbetare och vi sitter centralt placerade i Stockholm. Välkommen med din ansökan!
Om enheten
Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens organisation och utgör nästan hälften av personalen. Rikshemvärnsstaben är Rikshemvärnschefens stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av Stridskraften Hemvärnet. Stridskraften Hemvärnet består av olika typer av krigsförband och verksamheter med en stridsskola, fyra militärregioner med staber, territoriella förband, regionala utbildningsgrupper, 40 hemvärnsbataljoner samt 25 musikkårer. Stridskraften är under stark tillväxt där antalet fast anställda ska vara ca 850 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000 till år 2026.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Teknisk chef vid Rikshemvärnsstaben ingår du i Logistiksektionen på Stödavdelningen. Logistiksektionen ansvarar för att stödja stridskraften Hemvärnet avseende logistik och infrastruktur. Sektionen planerar, samordnar och funktionsleder logistik (förnödenhetsförsörjning inklusive materielförsörjning, teknisk tjänst, försvarsmedicin, transporttjänst och övrigt logistikstöd) samt infrastruktur.
Som Teknisk chef ansvarar du för samordning och prioritering av teknisk tjänst inom både Rikshemvärnsstaben och Stridskraften, och du stödjer chefen för logistiksektionen inom sektionens samtliga arbetsområden. Arbetet omfattar nära samarbete med tekniska chefer vid försvarsgrenar och Försvarsstabens stödenhet. Vidare omfattar arbetet samarbete med FMV i samband med materielanskaffning och underhållsberedningar.
Som medarbetare vid Rikshemvärnsavdelningen ska du även medverka i uppföljning och förbandsbesök vid förbanden. Resor såväl som helgarbete förekommer som en naturlig del i arbetet om än i begränsad omfattning och med god framförhållning.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-08Kvalifikationer
• Officersexamen - officersprogrammet eller specialistofficer (SOU)
• Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet inom teknisk tjänst
• Goda kunskaper i MS Office
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• Körkort BDina personliga egenskaper
Som person är du ansvarsfull, noggrann och initiativrik. Du har en god förmåga att kunna växla mellan att arbeta självständigt och arbeta i grupp och en hög förmåga att hantera flera olika uppgifter samtidigt som stundtals är under tidspress. Du har ett lösningsorienterat och kommunikativt förhållningssätt och är mål-och resultatfokuserad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av arbete som Teknisk chef eller Stabsofficer teknisk tjänst
• Erfarenhet av LIFT och PRIO inom teknisk tjänst
• Erfarenhet av arbete i högre stabsnivå (Regional stab, Försvarsgrensstab eller Högkvarteret)
• Relevant erfarenhet ifrån Försvarsgren/FMLOG/FMTS/FMTIS eller HKVÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Tjänsten kan innebära resor samt kvälls- och helgtjänst.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mj Johan Sundstedt, Chef Logistiksektionen, tel. 070-695 03 80 eller Anna Aurell-Nylander, HR-Specialist tel.076-610 52 34
Fackliga representanter nås på telefon 08-788 75 00
Fackliga kontaktpersoner vid Högkvarteret:
Stefan Ungerth (SACO)
Monika Danielsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff (Försvarsförbundet OFR/S)
Arne Nilsson (Officersförbundet, OFR/O)
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-08. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och i stark tillväxt.
Hemvärnet verkar i fred, kris och krig och som krigsförband är dess huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället. På många sätt är Hemvärnet en nationell stomme för försvaret och skyddet av Sverige. Antalet fast anställda ska vara ca 800 och de frivilliga i hemvärnsförbanden ska vara ca 25 000.
Rikshemvärnsstaben är rikshemvärnschefens centrala stab för att leda och inrikta förbandsproduktionen av stridskraften hemvärnet. Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla stridskraften hemvärnet som består av fyra militärregioner med staber, utbildningsgrupper, territoriella förband och hemvärnsförband, Hemvärnets stridsskola HvSS samt musikkårer.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9498407