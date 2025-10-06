Teknisk byggledare - Brandgaspartier på stationer
Om Trafikförvaltningen
Region Stockholm ansvarar för att kollektivtrafiken är säker, pålitlig och tillgänglig för alla som bor i eller besöker regionen. Trafikförvaltningen (TF) ansvarar för styrning och uppföljning av trafikdrift samt för underhåll av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser över 700 000 personer med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor.
Vi värderar öppenhet, kompetens, pålitlighet och samverkan, och vi söker nu en teknisk byggledare som delar dessa värderingar.
Om projektet
Projekt Brandgaspartier syftar till att säkerställa säker kollektivtrafik på Stockholms tunnelbanestationer genom att uppföra 36 brandgaspartier och ändra/utbyta 43 stigarledningar enligt myndighetskrav. Projektet möjliggör säker utrymning och förbättrad insats vid eventuell brand.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som teknisk byggledare ansvarar du för produktionsskedet med fokus på tid, kostnad och kvalitet. Arbetsuppgifterna inkluderar:
Granska projekteringshandlingar och ge synpunkter ur ett produktionsperspektiv
Följa upp byggentreprenadens framdrift, rapportera tid, kostnad och kvalitet
Hantera ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA) och dokumentera dessa
Koordinera gränssnitt mot drift vid arbete i pågående trafik
Säkerställa att entreprenörer följer säkerhets-, miljö- och arbetsmiljökrav
Delta vid besiktningar och överlämning
Representera projektet mot myndigheter, leverantörer och entreprenörer
Delta i projektrelaterade möten och rapportera till projektledare
Vi söker dig som
Har ett systematiskt och strukturerat arbetssätt
Är lösningsorienterad och samarbetsvillig
Kan kommunicera tydligt med olika aktörer
Har förmåga att prioritera och hantera parallella arbetsuppgifter
Är självgående och tar initiativ till förbättringar
Tänker kostnadseffektivt och ur ett livscykelperspektiv
Krav på utrustning och behörighet
Mobiltelefon och ID06
Tillgång till personbil eller annat transportmedel
Trafikförvaltningen tillhandahåller dator och arbetsplats på kontor
Arbetstid
Primärt nattarbete, men även dagtid vid behov
Möjlighet till övertid, obekväm arbetstid och beredskap med ersättning enligt avtal
