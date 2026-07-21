Teknisk beredare till tillverkningsindustri i Hallsberg
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2026-07-21
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Är du en tekniker med känsla för struktur och ett öga för detaljer? Trivs du lika bra vid skrivbordet som ute i verkstaden – och ser du värdet i att förstå helheten? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig.
OM TJÄNSTEN:Vi söker en noggrann och strukturerad teknisk beredare till ett växande team inom tillverkningsindustrin i Hallsberg. Rollen är för att stärka upp teamet och är en nyckelposition där du bidrar till att produktionen alltid är väl förberedd och att rätt information finns på rätt plats – i rätt tid.Du trivs lika bra bakom skärmen som ute i produktionen. Faktum är att du ser värdet i att förstå helheten – att känna till hur det faktiskt ser ut i verkstan gör dig till en bättre beredare.
Du förbereder och planerar för förändringar i produktion och verkstad – det kan handla om att säkerställa att ny information finns uppsatt vid arbetsplatserna, att operatörerna har tillgång till rätt teknisk dokumentation, eller att streckkoder och materialflöden är förberedda för smidig inhämtning.Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och bereda förändringar i produktionsmiljön inför driftsättning
Skapa och underhålla teknisk dokumentation och instruktioner
Säkerställa att information är korrekt, aktuell och tillgänglig för operatörerna
Hantera materialbeställningar och lagerstatus i affärssystem (SAP)
Koordinera med tekniker och produktionsledning för optimal arbetsgång
Vara en aktiv länk mellan kontor och verkstad
VI SÖKER DIG SOM:Har en teknisk bakgrund, gärna med erfarenhet från industri eller produktion
Har arbetat med beredning, teknisk dokumentation eller liknande administrativa tekniska roller
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, då rollen innebär kontakt med många olika parter
DET ÄR MERITERANDE OM DU HAR:Erfarenhet av SAP eller liknande affärssystem
Erfarenhet från tillverkningsindustrin
Intresse för digitalisering och processutvecklingSOM PERSON ÄR DU:
Strukturerad, noggrann och trivs med att skapa ordning i komplexa flöden
Bekväm med att röra dig i en verkstadsmiljö och förstår vikten av det praktiska perspektivet
OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Friday.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Hallsberg
Rekryteringsansvarig: Stina Hed
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Åstadalsgatan 1E (visa karta
)
702 81 HALLSBERG Arbetsplats
Friday Kontakt
Consultant manager
Stina Hed stina.hed@friday.se Jobbnummer
10008314