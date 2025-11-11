Teknisk arkitekt / Senior tekniker till konsultuppdrag

Barona Professionals AB / Datajobb / Sollentuna
2025-11-11


Teknisk arkitekt / Senior tekniker - Hybrid IT Services

Placering: Kista (hybrid, minst 2 dagar/vecka på kontor) Start: 1 december 2025

Slut: 31 maj 2026
Omfattning: 100 %
Vi söker en teknisk arkitekt eller senior tekniker till vår kunds team Hybrid IT Services. Du kommer att arbeta med lösningsframtagande och implementation för befintliga kunder, med fokus på offentlig sektor.
Vi söker dig som är erfaren, självgående och lösningsorienterad, med bred teknisk kompetens och god kommunikationsförmåga på svenska.

Dina ansvarsområden:
Ta fram tekniska lösningar och offerter för kundförfrågningar
Delta i implementation och vidareutveckling av befintliga miljöer
Bidra till merförsäljning genom teknisk rådgivning och expertis

Din kompetens:

Du har gedigen erfarenhet av:
VMware - konfiguration och drift
Installation, konfiguration och hantering av klienter och applikationer
Databashantering
OS (Linux & Windows)
AD, DNS, DHCP, ADFS
Fileservrar
Övervakning (Zabbix)
Scripting (PowerShell, VB, Perl, Python)

Du har även förståelse för:
Nätverk, lastbalansering och Hyper-V
Puppet, IIS, SharePoint och Exchange

Meriterande: erfarenhet av Azure Server, Azure AD och Azure administration.
Som person:
Vi söker dig som är nyfiken, analytisk och lösningsorienterad, med förmåga att se både helheten och de tekniska detaljerna. Du trivs i dialog med kunder och kollegor, och motiveras av att hitta effektiva, hållbara lösningar. Som person är du strukturerad, ansvarstagande och prestigelös - du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till ett öppet och samarbetande teamklimat.
Du har ett driv att hålla dig uppdaterad inom teknik, tycker om att ta initiativ och ser möjligheter där andra ser problem.

Övrig information
Krav på svenska i tal och skrift
Bakgrundskontroll krävs
Placeringsort: Kista, med möjlighet till delvis distansarbete
Initialt uppdrag på 6 månader, med möjlighet till förlängning

Skicka din ansökan med CV och personligt brev - vi ser fram emot att höra från dig! På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via mejl. Observera: inför anställning genomförs bakgrundskontroll och UC.

Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige finns vi i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund, och vi levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Hos oss blir du en del av en organisation som satsar på innovation, digitalisering och moderna arbetssätt - och som alltid värderar sina medarbetare högt.
Barona - Rekrytering - Bemanning - Outsourcing - Lediga Jobb

