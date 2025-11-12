Teknisk Anbudsingenjör i Västerås - konsultuppdrag via Poolia
Plats: Västerås (på plats, med viss möjlighet till distansarbete)
Omfattning: Heltid
Uppdragsperiod: 1 december 2025 - 1 december 2026
Detta är ett konsultuppdrag via Poolia, där du blir anställd av oss och arbetar på uppdrag hos ett ledande globalt teknikföretag.Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Vill du kombinera teknik, affär och kunddialog i en roll där din insats faktiskt gör skillnad?
Som Teknisk Anbudsingenjör får du en nyckelroll i att ta fram lösningar som formar framtidens elkraft- och automationssystem - från första offert till färdig kundlösning.
Du blir en viktig länk mellan teknik och försäljning, där du omsätter kundens behov till konkreta och lönsamma anbud. Här får du använda din tekniska kompetens på riktigt, i en internationell miljö med högt tempo och stor variation.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Stötta säljorganisationen med tekniska anbud och kostnadsberäkningar för MNS 3.0
• Skapa kompletta, konkurrenskraftiga anbud för både svenska och internationella kunder
• Delta i kundmöten och tekniska genomgångar - både fysiskt och digitalt
• Säkerställa att kundstandarder och lösningsdatabaser hålls uppdaterade
• Bidra till utvecklingen av våra tekniska system och processer
• Medverka vid orderöverlämning, produktplanering och säljmöten
• Genomföra tekniska presentationer och kundutbildningar vid behov
Vem är du?
Vi söker dig som gillar att kombinera teknik och affär. Du är en noggrann och strukturerad person som trivs med många kontaktytor - både internt och mot kund.
Du driver dina uppgifter självständigt men samarbetar gärna med andra för att nå bästa resultat.
Du har:
• Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet inom elkraft, automation eller mekanik
• Erfarenhet av anbudsarbete eller tekniska lösningar inom industrin
• Förmåga att hålla ordning på detaljer utan att tappa helheten
• God kommunikativ förmåga och affärsmässigt tänk
• Erfarenhet av Salesforce eller konfigurationssystem (meriterande)
Här får du möjlighet att arbeta i en miljö där teknik och innovation verkligen betyder något - i ett team som kombinerar expertis, samarbete och framtidstro.
Du blir en del av en organisation som utvecklar tekniska lösningar som används världen över - och du får chansen att påverka resultatet, varje dag.
Intresserad?
Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om uppdraget. Ersättning
