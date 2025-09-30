Tekniksystemledare till TVK Mark i Skövde
Ett av Arméstabens fokusområden är att bygga den nya Armén. En armé som har fokus på Arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder Arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i Armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.
Ovanstående kombinerat med att fortsätta etablera Arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska.
TVK Mark
Teknik- och Vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) ingår i Rustningsavdelningen som tillhör Arméstaben (AST). AST är en egen organisationsenhet inom Försvarsmakten. TVK Mark ansvarar för att säkerställa att materielen förvaltas så att kravställd tillgänglighet och prestanda upprätthålls. I detta ingår bland annat materielunderhåll, modifieringar samt att planera materielnyttjande inklusive därtill kopplad ekonomi. Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Som Tekniksystemledare (TSL) har du ett självständigt ansvar att planera och strukturera ditt arbete. Tjänsten är komplex och kräver att du snabbt kan växla mellan olika uppgifter och perspektiv. Du kommer att genomgå nödvändiga utbildningar för att kunna axla rollen fullt ut. I tjänsten ingår resor, inklusive övernattningar, då arbetet innebär täta kontakter och möten med Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) samt försvarsindustrin - både digitalt och på plats. Här blir du en del av ett sammansvetsat team där vi samarbetar nära men har olika
ansvarsområden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som TSL har du ett administrativt ansvar för att förvalta och underhålla teknisk utrustning. Inom underhållsverksamheten planerar och följer du upp årliga kontroller, reparationer och tillgång på reservdelar. Du fördelar också utrustning till de orter där den behövs, utifrån operativa behov.
Inom förvaltning säkerställer du att utrustningen är funktionsduglig genom hela dess livscykel. Du fattar beslut om underhållsåtgärder, reparationer och eventuella komponentbyten. Du är även delaktig i projekt kopplade till uppgraderingar eller nyutveckling av system och materiel.
En central del av rollen är att ge tekniskt systemstöd till användare, industripartners, FMV och underhållsorganisationer - vilket gör dig till en nyckelperson i den tekniska kedjan.Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete med tekniska system
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• God förmåga att arbeta i digitala system, framförallt Office-paketet
• B-körkort
Meriterande
Vi ser positivt på erfarenhet av arbete med materielunderhåll inom Försvarsmakten, gärna från en ledande eller planerande roll. Erfarenhet från förbandsverksamhet och praktisk tillämpning av Försvarsmaktens stödsystem, särskilt SAP/PRIO och LIFT, är mycket meriterande. Det är en fördel om du har arbetat med det aktuella materielsystemet och har särskild kompetens inom relaterade underhållsfrågor.
God kännedom om Försvarsmaktens materielförsörjning och materielprocesser är önskvärd, likaså erfarenhet av systemsäkerhetsarbete.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen kräver att du är självgående, tar initiativ och har modet att be om hjälp när det behövs. Du är noggrann, har tålamod och trivs i en miljö med komplexa administrativa processer. Eftersom samarbetet sker både lokalt i Skövde och på distans, bland annat med kollegor i Kvarn, är det viktigt att du är bekväm med att arbeta och kommunicera på distans.
Tjänsten kombinerar praktiska och administrativa uppgifter, vilket innebär att du behöver ha ett intresse för och vilja att förstå det tekniska system du ansvarar för. Din lämplighet för rollen kommer att vara avgörande i vår bedömning.
Fackliga företrädare (nås via FM växel 010-8251000)
OFR/O: Tobias Brandt
OFR/S: Claus Dehlin
SACO: Karin Gällmo
SEKO: Benny Augustsson
Upplysningar om tjänsten
Mj Lars Unnerfelt (C Strf-/sim-/utb-detaljen)
070-2477208Lars.unnerfelt@mil.se
Stefan Tapper (Materielsystemledare Strv)
070-7954708Stefan.x.tapper@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
AST HR-generalist, Felicia Engvall 070-834 15 56Övrig information
Befattningsnivå: Civil
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Anställningsform: Tillsvidare, inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är
anställd inom Försvarsmakten
Arbetsort: Skövde
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänsteresor: Främst nationellt och sporadiskt internationellt
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-26. Din ansökan ska innehålla CV samt
personligt brev (max 1 sida).
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
