Teknikspecialist till system för utfärdande och kontroll av resehandlingar
Polismyndigheten / Supportteknikerjobb / Stockholm
2026-02-11
Det vi utvecklar används både internt i brottsbekämpande syfte men även externt där vi levererar nytta till Sveriges medborgare.
Arbetsplatsbeskrivning
Nu söker vi en senior teknikspecialist för att kunna omhänderta och hantera ett flertal utökade uppdrag inom rese- och identitetshandlingsområdet. Vi arbetar bland annat med fysiska och elektroniska identitetshandlingar, utrustningen för dessa och integrationen mellan system och hårdvara. Våra system ska finnas tillgängligt året runt för alla Sveriges medborgare, vilket ställer höga krav på säkerhet, prestanda och uthållighet.
Inom sektionens uppdrag pågår också ett stort arbete med att nyutveckla en webbaserad handläggningsklient för att ersätta den befintliga klienten för hantering av hela processen för ansökan om resehandlingar. Det är därför viktigt att du har ett genuint intresse för teknik och stor erfarenhet av mjukvaruutveckling. Här kan du läsa mer om uppdragen: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-polisen/jobb-it-avdelningen/it/emma-sytstemutvecklare/
Vi erbjuder vi bl.a.:
Ett utmanande och utvecklande uppdrag i en stor och händelsestyrd organisation, där den ena dagen inte är den andra lik
God balans mellan arbetsliv och privatliv genom bl.a. möjlighet till visst arbete på distans, flexibla arbetstider och goda förutsättningar för träning och återhämtning
En av arbetsmarknadens bästa tjänstepensioner
Att få vara med och bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige
Publiceringsdatum2026-02-11

Dina arbetsuppgifter
Som teknikspecialist kommer du vara i teknikcentrum av händelser kopplat till kontroll och utfärdande av våra rese- och identitetshandlingar. Detta innebär vardagligt arbete med bland annat dokumentation, ärendehanteringssystem, klienter, utrustning, biometri, handlingar, certifikatslösning samt utbyte av certifikat mot andra länder för att garantera äkthet och att kunna genomföra andra kontroller.
Teamet består av utvecklare, testare, kravanalytiker, uppdragsledare och senior kompetens inom specifikationer och standarder för området.
Utöver omvärldsbevakning på det relaterade teknikområdet så kan även samverkan i europeiska och internationella forum komma att vara aktuella.

Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Utbildning inom IT, företrädesvis datateknik alternativt motsvarande förvärvad erfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig
Erfarenhet av arbete i IT-drift, utveckling och/eller teknisk förvaltning
Praktisk vana att hantera och konfigurera system och kringutrustning
Goda kunskaper i svenska
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
erfarenhet av system kopplat till identitetstjänster
erfarenhet av certifikatshantering, import, exportering, certifikatkedjor och livscykelhantering
erfarenhet av teknisk utrustning, t.ex. kortläsare, sensorer, terminaler eller annan specialhårdvara
erfarenhet av att arbeta med hsm, säkra element eller annan hårdvarubaserad nyckellagring
erfarenhet av att omsätta teknisk dokumentation och standarder
erfarenhet av internationell samverkan eller tekniska beroenden mot externa parter
Personliga egenskaper
Vi värdesätter att du som person motiveras av att stötta polisen i vårt samhällsviktiga arbete. Vi vill erbjuda dig en plats att utvecklas, både i din yrkeskompetens och som en lagspelare. Vi tror starkt på kunskapsdelning och gemensam iteration för att förbättra och utveckla vårt arbete - samtidigt som vi har det roligt tillsammans.
Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du har lätt för att samarbeta och en mycket god kommunikativ förmåga. Du anpassar din kommunikation efter målgrupp och mottagare både skriftligt och muntligt. Arbetet kräver även att du kan arbeta självständigt och att du har en förmåga att ta initiativ. Då många uppdrag tillkommer till sektionen är det viktigt att arbeta med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt och kommer lägga stor vikt vid dessa för att hitta rätt person för rollen.
Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef: 010-5636698
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult: Marcuz Edlund Tysk, Marcuz.edlund-tysk@polisen.se
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
Saco-S, nås via mejl saco-s.avdelningarna@polisen.se
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, St.inom-polisen@polisen.se
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Teknikspecialist
För fullständig annons samt information kring hur du ansöker, se polisens hemsidahttps://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/
