Teknikspecialist inom Identitet och Behörighet (IAM) - Hybridmiljö
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IT-avdelningen på Stockholms universitet består av ca 120 medarbetare som har ett övergripande ansvar för Sveriges största universitets IT-miljö. Det innebär att bl a utveckla/förvalta/driftsätta och övervaka plattformar, system och tjänster som stödjer akademi, utbildning, forskning och förvaltning.
Just nu förstärker vi IT-avdelningen och höjer den operativa IT-säkerheten inom applikations- och plattformsdrift. Här får du en spännande roll där du blir en viktig del av vår tekniska utveckling. Trivs du i en komplex och lärorik IT-miljö och vill skapa samhällsnytta vid ett av världens 100 främsta lärosäten så är vi platsen för dig.
Som erfaren Teknikspecialist inom Identitet och Behörighet bidrar du till att stödja universitetets kärnverksamhet inom utbildning och forskning. Låter det spännande så sök rollen som Teknikspecialist inom Identitet och Behörighet (IAM) – Hybridmiljö på IT-avdelningen vid Stockholms universitet!
Mer information om oss finns på: IT-avdelningen.Publiceringsdatum2026-06-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som teknikspecialist inom Identitet och Behörighet bidrar du till att säkra och utveckla universitetets centrala identitetsinfrastruktur för både Windows- och Linuxmiljöer. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team med sex teknikspecialister som tillsammans tar ansvar för universitetets Identitet och Behörighetssystem, både Windows- och Linuxdrift och applikationssupport.
I vardagen kan ditt arbete till exempel komma att inkludera sådant som att implementera, förvalta och integrera identitets- och åtkomstlösningar i en hybrid miljö som omfattar både Windows (Entra ID/AD) och Linux; arbeta med centraliserad autentisering och behörighetsstyrning för Linux-servrar, exempelvis genom integration mot befintliga och nya on-prem och SaaS-tjänster via t.ex. SAML, OIDC och SCIMv2; se till att Zero Trust-principerna efterlevs; implementera och administrera MFA baserat på federations, policy och lagkrav i vår hybrida miljö.
Med hjälp av bland annat PowerShell och Python automatiserar du återkommande moment, och du bidrar till en trygg leverans genom att övervaka, felsöka och rapportera identitets- och åtkomstrelaterade händelser.
Vi arbetar agilt och med produktstyrning både i utvecklings- och infrateamen, och du blir en del av vår kontinuerliga resa att förfina och förbättra våra arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk examen eller likvärdig kunskap förvärvat på annat sätt.
Erfarenhet av drift och arbete med IT-infrastruktur i en större organisation.
Djupa kunskaper i identitetshantering och katalogtjänster (AD/Entra ID) samt erfarenhet av drift i både Windows- och Linuxmiljöer.
Erfarenhet av Intune och goda kunskaper RBAC och Group Policy security baselines.
Djupa kunskaper i skriptning och automation (exempelvis PowerShell och Python) för hantering av identitetsflöden.
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av integreringsverktyg och protokoll för Linux-autentisering i Windows-miljöer (Kerberos eller SAML/OIDC).
Erfarenhet av identitets- och behörighetshantering i containerbaserade miljöer (Kubernetes/Docker).
Erfarenhet av livscykelshantering för användare (Identity Governance) och provisonering (SCIM).Dina personliga egenskaper
Som person är du en riktig teamspelare som tar stort eget ansvar för ditt och teamets arbete. Med tanke på rollens karaktär är det viktigt att du är säkerhetsmedveten, ansvarsfull och noggrann.
Du kommer även att ha många kontaktytor och därför är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift på såväl svenska som engelska, har en god samarbetsförmåga och är flexibel. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Vi erbjuder dig möjlighet för hybridarbete, friskvårdstid, friskvårdsbidrag och träningslokaler på arbetsplatsen. Det är en kreativ arbetsplats där kompetens och samarbete är en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av gruppchef Liv Ando, liv.ando@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
IT-avdelningen (visa karta
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106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
IT-avdelningen Kontakt
Seko Seko sekodirekt@seko.se 0770457900 Jobbnummer
9973209