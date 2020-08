Teknikmagasinet söker säljare till Kungsmässan i Kungsbacka! - Teknikmagasinet SWE AB - Säljarjobb i Kungsbacka

Teknikmagasinet SWE AB / Säljarjobb / Kungsbacka2020-08-24Vi söker en ny toppsäljare till vår butik i Kungsmässan!! Tjänsten avser en deltidstjänst med arbete 15,70 timmar/vecka i snitt med stor möjlighet till mer jobb vid behov. Tjänsten är tillsvidare och tillträde sker enligt överenskommelse.Hos oss får du möjlighet att briljera och ha roligt på jobbet! Som säljare på Teknikmagasinet möter du varje dag mängder av kunder som ska bemötas med bästa möjliga service, tekniskt kunnande och ett stort leende. Är du vår nästa toppsäljare?Våra butiker är fyllda till brädden med spännande produkter och all försäljning sker över disk. Jobbet som säljare innebär att sälja våra produkter utifrån varje kunds specifika behov, att bidra till att butiken hålls i gott skick, samt andra förekommande butikssysslor.För att lyckas som säljare på Teknikmagasinet tror vi att du:Är målfokuserad och har ett tävlingsinriktat förhållningssätt till försäljning och resultat.Har förmågan att se vad som behöver göras och tar egna initiativ, samt kan prioritera rätt när arbetstempot ibland är högt.Är en lagspelare och bidrar till att nå butikens gemensamma mål samtidigt som du kan ta eget ansvar när situationen kräver det.Har grundläggande tekniska kunskaper, men framförallt ett brinnande intresse för ny teknik.Är noggrann och fokuserad i ditt arbeteTidigare erfarenhet av försäljning eller mobilreparationer är mycket meriterande. Du måste vara 18 år fyllda då delar av vårt produktsortiment kräver det. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Om du känner att det är just dig vi beskriver så tveka inte! Vi vill ha din ansökan senast 2020-09-13. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden dröj därför inte med din ansökan!Frågor om tjänsten ställs till jobb@teknikmagasinet.com . Vi tar dock ej emot ansökningar via e-post.Varaktighet, arbetstidDeltid2020-08-24Enligt handels kollektivavtalSista dag att ansöka är 2020-09-13Teknikmagasinet SWE AB5331533