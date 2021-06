Teknikmagasinet söker butikschef till Malmö Emporia! - Teknikmagasinet SWE AB - Chefsjobb i Malmö

Teknikmagasinet SWE AB / Chefsjobb / Malmö2021-06-29Vi söker en ny butikschef till vår butik Malmö - Emporia.Tjänsten avser en heltidstjänst med arbete 38,25 timmar/vecka i genomsnitt, med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidaretjänst.Som butikschef på Teknikmagasinet jobbar du varje dag med att coacha och motivera säljarna i din butik till att nå uppsatta försäljningsmål och att ge kunderna bästa möjliga service. Är du redo att axla ansvaret för en av Sveriges roligaste butiker?Som butikschef står du för en betydande del av butikens försäljning och genom att vara en förebild för dina säljare inspirerar du dem till att prestera sitt yttersta. Du är ytterst ansvarig för butikens resultat och dagliga drift, vilket innefattar att skapa en säljande butiksmiljö som bidrar till en exceptionell kundupplevelse. I arbetsrollen kommer du arbeta med mobilreparationer.För att lyckas som butikschef på Teknikmagasinet tror vi att du:Är service- och resultatinriktad och sporras av tydliga mål och höga förväntningar.Är strukturerad och noggrann och kan prioritera rätt bland många olika uppgifter i ett högt arbetstempo.Kan ta egna initiativ och hitta nya lösningar för att öka butikens omsättning och lönsamhet.Har grundläggande tekniska kunskaper, men framförallt ett brinnande intresse för ny teknik.Är noggrann och fokuserad i ditt arbete.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Om du känner att det är just dig vi beskriver så tveka inte! Vi vill ha din ansökan senast 2021-07-20. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden dröj därför inte med din ansökan!Vi tar ej emot ansökningar via e-post.Varaktighet, arbetstidHeltid2021-06-29Sista dag att ansöka är 2021-07-20Teknikmagasinet SWE AB5835891