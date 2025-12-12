Tekniklärare fordonstjänst till Motorskolan, LogS, T 2
2025-12-12
Vill du bidra till Försvarsmaktens utbildningsuppdrag och vara en del av något större? Hos oss får du möjlighet att medverka till ett säkrare och starkare Sverige.
Göta trängregemente T 2 befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu en tekniklärare fordonstjänst till Motorskolan, Logistikskolan i Skövde.
Om Logistikskolan och Motorskolan
Logistikskolan utbildar anställda och blivande officerare inom logistik- och fordonstjänst för samtliga försvarsgrenar och stridskrafter i Försvarsmakten. På Logistikskolan arbetar cirka 90 militära och civila medarbetare.
Motorskolan ansvarar för att utbilda instruktörer inom fordonstjänst i Försvarsmakten. Avdelningens ansvarsområde i Försvarsmakten omfattar fordonsslag som hjulfordon och specialfordon, exempelvis terränghjuling, skoter, motorcykel, pansarterrängbil och bandvagn.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som tekniklärare fordonstjänst har du en central roll i att utveckla, planera och genomföra utbildningar inom ditt fackområde. Du kommer bland annat att:
• Leda och genomföra kurser inom fordonstjänst som lärare.
• Stödja utbildare vid Försvarsmaktens förband med fackkompetens inom fordonstjänst.
• Bidra till att utveckla utbildningsmetoder, kursinnehåll och säkerhetsrutiner kopplade till fordonstjänst.
• Driva utvecklings-och konceptprojekt inom Motorskolans ansvarsområde.
KRAV
Kvalifikationer
• Yrkesofficer, SO 7-8.
• Teknisk officer (alt YO med motsvarande teknisk kunskap).
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• Aktuell erfarenhet av att arbeta med Officepaketet och digitala hjälpmedel.
I tjänsten som tekniklärare fordonstjänst är det av vikt att du är självständig, initiativtagande och har en positiv människosyn som präglar ditt sätt att stödja både kollegor och verksamhet. Du vill utvecklas och bidra till andras utveckling inom ditt ansvarsområde.
Vidare har du god samarbetsförmåga, trivs med att arbeta i team och kan snabbt anpassa dig till nya situationer. Ditt engagemang för utbildning och utveckling präglar ditt arbetssätt. Arbetet innebär både teoretiska och praktiska moment och kräver en kombination av pedagogisk förmåga, tekniskt kunnande och ledaregenskaper.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av tunga hjulfordon (t ex lastbil eller buss).
• Erfarenhet eller kunskap om fordonstjänst på kompaninivå.
• Militär fordonsinstruktör.
• Erfarenhet av att driva projekt.
Försvarsmaktens uppdrag bygger på att alla medarbetare agerar utifrån myndighetens värdegrund, som värnar alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet samt främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
Läs mer på www.forsvarsmakten.se. Övrig information
Anställningsform: Militär befattning, tillsvidareanställning.
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte redan är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Skövde.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Resor i tjänsten förekommer.
Befattningen är placerad på Motorskolan, Logistikskolan i Skövde.
Upplysningar om befattningen
Mattias Leijon, avdelningschef Motorskolan
Telefon: 010 82 510 00 (växel)
Information om rekryteringsprocessen
Louise Arnholm, HR-generalist T 2
Telefon: 010 82 510 00 (växel)
Fackliga företrädare
Ulf Granlöf (SACO), Martin Zetterman (Officersförbundet), Claes Andersson (SEKO) och Johan Törling (OFR/S). Samtliga nås via 010 82 510 00 (växel).
Förbandets motto är: Logistik- vårt ansvar
Göta Trängregemente tillhör armén och är det enda förbandet i hela Försvarsmakten som enbart jobbar med logistik. Logistik är ett samlingsbegrepp för förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporttjänst och försvarsmedicin. Det innebär att regementet ser till att de stridande förbanden får det stöd de behöver för att lösa sina uppgifter, exempelvis mat, vatten, ammunition och drivmedel. Med våra sjukvårdsförmågor tar vi hand om de skadade och med våra transportförmågor ser vi till att förbanden kommer till rätt plats vid rätt tidpunkt.
Göta Trängregemente utbildar, utvecklar och leder logistikförband. Förband som är omedelbart användbara vid insatser, såväl nationella som internationella.
Vid Göta Trängregemente finns Försvarsmaktens Logistik- och Motorskola, som utbildar logistikofficerare för hela Försvarsmakten.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
9641173