Teknikintresserade studenter sökes till framgångsrikt företag i Malmö!
2025-11-14
Nu söker vi dig som har ett intresse för teknik och enklare montering samt letar efter ett arbete att kombinera med dina studier! Låter detta som någon som passar dig?
Vi söker nu teknikintresserade studenter till ett företag beläget i Malmö. Arbetsuppgifterna kommer bestå av enkel montering och paketering/omarbetning, vilket kräver att du är noggrann samt tycker om struktur. Arbetstiderna är förlagda under dagtid.
Du kommer att arbeta som konsult för StudentConsulting och vara uthyrd till vårt kundföretag när de är i behov av extra hjälp.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som tycker om montering och har ett tekniskt intresse. Du är en lugn person som ändå föredrar att arbeta tempofyllt och effektivt. Du behöver också ha bra tålamod då arbetsuppgifterna är monotona, samt vara duktig på att följa instruktioner. Det är meriterande om du läser någon teknisk utbildning eller om du har någon tidigare erfarenhet av monteringsarbete. I samband med rekryteringsprocessen kommer du genomgå en gedigen bakgrundskontroll och en hälsoundersökning.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du studera på minst 50% i minst 1,5 år framöver.
Vi söker dig som vill arbeta minst 2 dagar i veckan och är okej med att arbeta olika tider på dygnet. Är du intresserad? Sök tjänsten omgående då vi jobbar löpande med urval och intervjuer. Så ansöker du
