Teknikintresserade kandidater till vår kund i Falkenberg/Varberg
2026-04-14
Just nu söker vi en strukturerad och ansvarstagande medarbetare för uppdrag inom hantering och återställning av skoldatorer runt om i Falkenberg/Varberg. Du kommer att representera oss ute hos kund och säkerställa att leverans, insamling och hantering av IT-utrustning sker på ett professionellt och säkert sätt. Arbetet innebär resor och arbete på plats hos våra kunder.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att dela ut skoldatorer till elever och personal, samla in utrustning som ska returneras samt genomföra besiktningar av datorer på plats. Du ansvarar även för att dokumentera status och eventuella skador, samt att säkerställa att utrustningen packas och förvaras korrekt i IT-skåp. Under uppdragen fungerar du som kontaktperson gentemot kunden och bidrar till en smidig och professionell leverans.
Arbetsuppgifterna består av:
Dela ut skoldatorer till elever och personal
Samla in utrustning som ska returneras
Genomföra besiktning av datorer
Dokumentera status och eventuella skador
Säkerställa att utrustningen packas och förvaras korrekt
Vara kontaktperson gentemot kunden under uppdraget
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och serviceinriktad, med trygghet i kundkontakt. Du har förmåga att organisera och prioritera effektivt även god ansvarskänsla. Du bör vara serviceinriktad och känner dig trygg i kundkontakt, där du bidrar till ett professionellt bemötande. Du måste även behärskar svenska i tal och skrift samt att du har en grundläggande teknisk förståelse.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att aktuella kandidater inte har en bakgrund som är oförenlig med tjänsten.
Meriterande:
B-körkort
Tillgång till bil
Tidigare ansvarande roller
Teknisk utbildning
Anställningsform:
Måndag-fredag varierande tider men mellan 08.00 - 16.00 Arbetet kommer vara från 03/06 - 17/06
Resor förekommer även i tjänsten
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Låter detta som något för dig?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi kan tyvärr inte hantera ansökningar via mejl, vänligen sök via vårt ansökningsformulär nedan.
