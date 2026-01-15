Teknikintresserad till modern produktionsmiljö i Uppsala
Wrknest AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Uppsala
2026-01-15
Hej! - Från din framtida konsultchef!
Jag söker just nu montörer till ett uppdrag hos vår kund ScandiNova i Uppsala. Det här är ett konsultuppdrag som börjar på sex månader, med mycket goda möjligheter till anställning hos ScandiNova. Det här är inte ett uppdrag för vem som helst, utan för dig som gillar att ta ansvar, jobba strukturerat och känna stolthet i det du levererar.
Under uppdraget är det jag som kommer vara din konsultchef och innan jag berättar vem jag önskar att du är så kan jag förklara hur vårt samarbete kommer att se ut, vilka ScandiNova är och hur rollen är utformad:
Vårt samarbete Under uppdraget kommer du och jag ha regelbundna avstämningar för att stämma av hur arbetet fungerar och fånga upp sådant som är viktigt för dig. I övrigt jobbar du självständigt på plats hos kunden, men med mig som bollplank vid behov. Jag finns både på telefon och på mailen när du har frågor. Ibland tar vi även en lunch och pratar igenom hur det går och vi får möjlighet att lära känna varandra bättre.
Företaget ScandiNova är ett teknikföretag som utvecklar och tillverkar avancerade högspänningsaggregat (modulatorer) som används i tekniska tillämpningar världen över. Produktionen håller hög nivå, både när det gäller teknik, kvalitet och arbetsmiljö. Det märks att man bryr sig, både om sin produkt och om hur jobbet utförs.
Vad du faktiskt kommer att göra Som montör arbetar du med manuell montering av komponenter där noggrannhet och precision är avgörande. Arbetet är uppdelat i tydliga moment och du får lära dig steg för steg. Med tiden är tanken att du ska få en helhetsförståelse för hela monteringskedjan.
Det här är ett strukturerat arbete i en miljö med tydliga instruktioner, ordning och reda, men också ett klimat där förbättringsförslag och nya idéer uppskattas. Tycker du om att göra saker ordentligt och effektivt, inte gena i hörnen och hellre göra rätt än snabbt, kommer du passa bra här.
Vem jag hoppas hitta Jag letar inte efter den med längst CV eller flest titlar. Jag letar efter dig som:
Vill jobba och göra rätt för dig
Är noggrann, pålitlig och tar ansvar
Har ett tekniskt intresse och gillar struktur
Tänker långsiktigt och vill utvecklas över tid
Trivs i team men kan jobba självständigt mot uppsatta mål och deadlines
Du kan ha gymnasieutbildning och tidigare ha jobbat praktiskt, i produktion eller i en helt annan roll. Det viktiga är inte exakt vad du gjort tidigare, utan hur du är som person och hur du tar dig an ditt arbete. Skulle du möjligtvis ha truckkort, erfarenhet av lödning, kontaktpressning eller travers är det ett plus, men absolut inget krav.
Härligt att du läst ända hit, här nedan är lite praktisk information som också är bra att veta innan du beslutar dig för att ansöka. Nu hoppas jag att både du och jag finner en matchning för detta uppdrag!
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Uppsala
Omfattning: 6 månaders konsultuppdrag, heltid med arbetstider 07.00-16.00
Anställningsform: Konsultuppdrag med goda chanser till överrekrytering
Verkar detta vara något för dig? Sök så snart som möjligt då urvalet sker löpande.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7059391-1792188".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213)
Axel Johanssons gata 4 (visa karta
)
754 50 UPPSALA
Wrknest Jobbnummer
9687188