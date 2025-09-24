Teknikintresserad projektingenjör till Underhållsregion Södra
2025-09-24
Vill du bidra till framtidens infrastruktur? Bli vår nya projektingenjör och hjälp oss utveckla ett modernt och hållbart järnvägsnät i södra Sverige!
Som projektingenjör i underhållsregion södra blir du en viktig del av teamet. Du arbetar tätt med projektledaren och stöttar i allt från ekonomiuppföljning och planering till administration och uppföljning av entreprenörers dokumentation. En viktig del i ditt uppdrag är att säkerställa att planerings- och projekteringsprocessen följs och anpassas till uppdraget, samt att arbetet genomförs enligt de lagar, regler, bestämmelser, förordningar och interna arbetsinstruktioner som finns. I din roll kommer du även vara delaktig i riskarbetet, delta vid upphandlingar och följa upp tidsplaner.
Din roll innebär bland annat att:
Hantera ekonomiuppföljning, fakturor (CDI) och kontering
Hålla ordning på och granska inkommande dokumentation från entreprenörer
Leda och delta i möten - teknikmöten, byggmöten och projekteringsmöten
Ha koll på kommande arbetsuppgifter och planera framåt
Vid behov kunna gå in som ersättare för projektledaren
Vi erbjuder en modern och flexibel arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och växa i din roll. Hos oss får du en arbetsplats där prestation lönar sig och där vi värnar om en god balans mellan arbete och fritid. I den mån arbetsuppgifterna medger kan du i den här rollen arbeta upp till 40 procent av din arbetstid på distans.
"Jag som blir din chef heter Jonas Lycksell. Jag driver verksamheten framåt med fokus på resultat och med stor tillit till mina medarbetares förmåga och vilja att ta ansvar för och utveckla våra leveranser. Detta sker genom aktiv dialog där vi tillsammans bygger förtroende både internt och externt. Jag hoppas du vill vara med på vår resa att utveckla ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem!"
Övrig information
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.Kvalifikationer
Vi tror att du är en teknikintresserad person som.
Har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra på ett effektivt sätt
Skapar struktur, planerar framåt och kan hålla ordning på många detaljer samtidigt
Snabbt hittar smarta lösningar som blir bra för alla inblandade parter
Är flexibel och prioriterar utifrån ett helhetsperspektiv
Ser vad som behöver göras och vågar ta egna initiativ för att ni ska nå ett lyckat resultat tillsammans
Du har i närtid erfarenhet av liknande arbetsuppgifter som projekt-, entreprenadingenjör eller motsvarande och är van att arbeta med ekonomiuppföljning och kontrakts/avtalsuppföljning. Det är en fördel om du har aktuell erfarenhet av att arbeta med liknande frågor kopplat till järnväg, likaså om dina arbetsuppgifter innefattat tidplanearbete och riskhantering. Vi ser det även som positivt om du har tidigare arbetslivserfarenhet från någon typ av ledarroll.
I botten har du en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område, eller annan utbildning och erfarenhet som kan bedömas likvärdig. Vi ser det som meriterande om du gått en teknisk utbildning med inriktning mot järnväg.
För att snabbt komma in i arbetet behöver du även ha god IT-vana (särskilt Office-paketet), aktuell erfarenhet av arbete i CDI är ett plus. Vidare krävs också körkort samt god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
