Teknikintresserad person sökes på heltid till Axis i Lund!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Tele- och elektronikmontörsjobb / Malmö
2025-09-20


Vill du vara en del av ett innovativt och världsledande företag som utvecklar explosionssäkra kameror i framkant av tekniken? Vi på StudentConsulting söker nu en noggrann och engagerad operatör/montör till Axis produktion i Lund.

Axis Communications är ett IT-företag som tillverkar säkerhetskameror där deras kunskap kring nätverksvideo- och ljudlösningar, analys och åtkomstkontroll syftar till att skydda människor och egendom. Axis mål är att bidra till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som förbättrar säkerheten. Deras kameror används till allt ifrån bussar och flygplatser till oljeriggar och fotbollsarenor. Företaget är internationellt men grundades i Lund där det i dagsläget både har sitt huvudkontor samt en av deras många produktioner.

Den aktuella produktionsavdelningen ligger i Klostergården, Lund.

Som operatör/montör kommer du att spela en viktig roll i produktionskedjan. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat:
• Kvalitetskontroller av inkommande artiklar (IQC) samt slutprodukt
• Montering, testning och paketering av produkter
• Orderplockning och utskeppning
• Rapportering i kvalitetsledningssystemet

Tjänsten är på heltid (100%), och du blir en del av ett kunnigt och sammansvetsat team som tillsammans säkerställer att produkterna håller högsta standard.

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som är:

Noggrann, strukturerad och har ett sinne för detaljer
• Har en gymnasieutbildning, gärna inom något tekniskt område.
• Är flytande i svenska och engelska
• Har ett tekniskt/praktiskt intresse
• Ansvarstagande och flexibel
• Bekväm med att arbeta både självständigt och i team

För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt. Tidigare erfarenhet från produktion är meriterande, liksom truckkort och erfarenhet av affärssystem, gärna IFS. Har du dessutom ett tekniskt intresse och gillar att arbeta praktiskt är det en stor fördel.

OM FÖRETAGET

