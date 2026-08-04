Teknikintresserad och klar med gymnasiet? Vi söker dig!

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Linköping
2026-08-04


Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige

Beskrivning Vi söker en noggrann och teknikintresserad person som vill arbeta med elektronikreparation för vår kunds räkning. Du får den utbildning och stöttning som behövs för att lyckas i rollen, och tidigare erfarenhet är inte ett krav – det viktigaste är din vilja att lära. Har du arbetat i en fysisk miljö, exempelvis på ett lager, kan det vara en fördel.

Publiceringsdatum
2026-08-04

Dina arbetsuppgifter
Felsökning och reparation av elektronikprodukter

Underhåll och funktionskontroll

Säkerställa att produkterna fungerar felfritt innan de skickas vidare

Kvalifikationer Vi söker dig som:

Nyligen tagit studenten/är ny i arbetslivet

Är noggrann och detaljorienterad

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

"jag löser det"-mentalitet

Talar och skriver svenska obehindrat

Kan arbeta på plats hos kunden i Linköping

Är tillgänglig för arbete måndag till fredag

Meriterande

B-körkort

Erfarenhet av lagerarbete

Villkor 📍 Placeringsort: Linköping ⏰ Arbetstider: 08.00 – 16.00 (dagtid) 🏠 Ej distansarbete
Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum – skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8166282-2129308".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Klostergatan 27A (visa karta)
582 23  LINKÖPING

Arbetsplats
Q Sverige

Jobbnummer
10020814

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