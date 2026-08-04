Teknikintresserad och klar med gymnasiet? Vi söker dig!
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Linköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Linköping
2026-08-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Beskrivning Vi söker en noggrann och teknikintresserad person som vill arbeta med elektronikreparation för vår kunds räkning. Du får den utbildning och stöttning som behövs för att lyckas i rollen, och tidigare erfarenhet är inte ett krav – det viktigaste är din vilja att lära. Har du arbetat i en fysisk miljö, exempelvis på ett lager, kan det vara en fördel.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Felsökning och reparation av elektronikprodukter
Underhåll och funktionskontroll
Säkerställa att produkterna fungerar felfritt innan de skickas vidare
Kvalifikationer Vi söker dig som:
Nyligen tagit studenten/är ny i arbetslivet
Är noggrann och detaljorienterad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
"jag löser det"-mentalitet
Talar och skriver svenska obehindrat
Kan arbeta på plats hos kunden i Linköping
Är tillgänglig för arbete måndag till fredag
Meriterande
B-körkort
Erfarenhet av lagerarbete
Villkor 📍 Placeringsort: Linköping ⏰ Arbetstider: 08.00 – 16.00 (dagtid) 🏠 Ej distansarbete
Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum – skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8166282-2129308". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Klostergatan 27A (visa karta
)
582 23 LINKÖPING Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
10020814