Teknikintresserad montör? Arbeta i renrum med optik (Norra Stockholm)

WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm
2026-01-30


Är du tekniskt nyfiken, noggrann och gillar detaljer?

Vi söker tekniska montörer till ett världsledande teknikföretag i norra Stockholm. Här får du arbeta med optik, sensorteknik och finmekanik i en ren och modern produktionsmiljö: där varje detalj räknas.
Det här jobbet är perfekt för dig som vill lära dig avancerad teknik, utvecklas och vara stolt över ditt arbete.

Heltid, dagtid (mån-fre), viss möjlighet till flex finns

Start: omgående

Det här får du

Arbeta med avancerad optik och precisionsmätning

Montera, kalibrera och testa produkter med hög precision

Vara en viktig del av teamet i en renrumsmiljö

Bra villkor: kollektivavtal, pension, friskvårdsbidrag, bra lön och personlig kontakt via WeStaff Sweden

Dina arbetsuppgifter
Montering av optiska och mekaniska komponenter enligt instruktion

Testa, kalibrera och justera sensorer och mätsystem

Finmekanik och känsliga material, ibland under mikroskop

Dokumentera arbetet digitalt och följa kvalitetsrutiner

Samarbeta med kollegor och delta i produktionsmöten

Vem passar i rollen?
Du är metodisk, lösningsorienterad och gillar detaljer. Du kanske har erfarenhet av montering, finmekanik eller optik, eller bara ett stort tekniskt intresse. Vi tror att du har:

Erfarenhet av montering, test eller kalibrering

Intresse eller förståelse för optik och sensorteknik (meriterande)

Vana av precisionsarbete, gärna med mikroskop

God datorvana och förmåga att dokumentera

Svenska i tal och skrift, och förståelse för engelska

Så ansöker du
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker i vårt i system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning. Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se

