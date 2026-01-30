Teknikintresserad montör? Arbeta i renrum med optik (Norra Stockholm)
Är du tekniskt nyfiken, noggrann och gillar detaljer?
Vi söker tekniska montörer till ett världsledande teknikföretag i norra Stockholm. Här får du arbeta med optik, sensorteknik och finmekanik i en ren och modern produktionsmiljö: där varje detalj räknas.
Det här jobbet är perfekt för dig som vill lära dig avancerad teknik, utvecklas och vara stolt över ditt arbete.
Heltid, dagtid (mån-fre), viss möjlighet till flex finns
Start: omgående
Det här får du
Arbeta med avancerad optik och precisionsmätning
Montera, kalibrera och testa produkter med hög precision
Vara en viktig del av teamet i en renrumsmiljö
Bra villkor: kollektivavtal, pension, friskvårdsbidrag, bra lön och personlig kontakt via WeStaff Sweden
Montering av optiska och mekaniska komponenter enligt instruktion
Testa, kalibrera och justera sensorer och mätsystem
Finmekanik och känsliga material, ibland under mikroskop
Dokumentera arbetet digitalt och följa kvalitetsrutiner
Samarbeta med kollegor och delta i produktionsmöten
Vem passar i rollen?
Du är metodisk, lösningsorienterad och gillar detaljer. Du kanske har erfarenhet av montering, finmekanik eller optik, eller bara ett stort tekniskt intresse. Vi tror att du har:
Erfarenhet av montering, test eller kalibrering
Intresse eller förståelse för optik och sensorteknik (meriterande)
Vana av precisionsarbete, gärna med mikroskop
God datorvana och förmåga att dokumentera
Svenska i tal och skrift, och förståelse för engelska
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan sker i vårt i system, observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Varför WeStaff Sweden?
Hos oss får du en trygg anställning och blir en del av ett engagerat team med över 30 års erfarenhet inom produktion och tillverkning. Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att du ska trivas på jobbet.
