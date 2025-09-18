Teknikintresserad medarbetare till Ljusavdelningen
Ljud & Bildmedia AB är ett modernt familjeägt uthyrningsbolag inom film- och broadcast branschen.
Vi har i över 30 år försett stora och små företag inom TV-, film, reklam - och mediebranschen med filmutrustning och god service så att deras produktioner alltid skall gå så bra och smidigt som möjligt.
Vi söker nu lagermedarbetare till vår Ljusavdelning. Tjänsten är tillsvidare, 40 timmar i veckan med start omgående. Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Som Ljusservicetekniker på Ljud & Bildmedia kan du arbeta i olika roller.
Dina dagliga arbetsuppgifter är varuplock med ljusutrustning för filmteknik. Du packar och returnerar utrustning utifrån våra kunders teknikbeställningar. Vi använder truck i vårt dagliga arbete och du kommer att hantera både läsplattor och datorer för kundorders.
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har en vilja att ständigt utvecklas.
Du arbetar gärna både självständigt och i team, och du trivs i en dynamisk arbetsmiljö där tempot kan skifta.
Du är i god fysik form då arbetet kan vara tungt och monotont och är mån om att avsluta påbörjat arbete. För oss är det viktigt att du är engagerad, har en positiv inställning och är lösningsorienterad i ditt sätt att arbeta.
Du behärskar svenska i både tal och skrift.
Truckkort (A) är meriterande, men inget krav.
Erfarenhet av logistik och lagerhantering är mycket meriterande.
Även erfarenhet från andra serviceyrken är relevant för tjänsten.
VI ERBJUDER DIG
Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesroll. Vi vill att du får bästa möjliga förutsättningar att trivas.
Vi erbjuder en trevlig och stödjande arbetsplats, detta i nyrenoverade lokaler och i en arbetsmiljö som karaktäriseras av familjär stämning.
INTRESSERAD?
Är du redo att bli en viktig del av vårt team och säkerhetsställa att våra kunder fortsatt får den höga nivå av service som vi värnar om? Skicka in din ansökan redan idag!
I denna rekryteringsprocess behandlar vi alla ansökningar. Går du vidare i processen kommer vi att kontakta dig för att be dig att komma till oss på en arbetsintervju.
Observera att vi endast kontaktar/återkopplar till de sökanden som går vidare till intervju.
Du söker jobbet genom att maila (se mailadressen nedan) ett kortfattat personligt brev om vem du är och varför du söker tjänsten hos oss, en PDF med ditt CV och dina referenser.
Vi går endast vidare med de kandidater som har fullständiga ansökningar.
Maila din ansökan till work@ljud-bildmedia.se
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen maila till work@ljud-bildmedia.se
Vi har tyvärr inte möjlighet att besvara några frågor över telefon.
I våra rekryteringsprocesser genomför vi en bakgrundskontroll på slutkandidat innan anställning kan bli aktuell.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: work@ljud-bildmedia.se Arbetsgivarens referens
