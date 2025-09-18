Teknikinriktad talent aquisition konsult till framtidsbolag!
Professionals Nord Stockholm AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Stockholm AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Är du en rekryterare som trivs bäst när det händer mycket, där du får arbeta nära verksamheten och se resultatet av ditt arbete ute på golvet? Nu söker vi dig med erfarenhet av att rekrytera till industri och produktion - som vill vara med och bidra till ett teknikdrivet bolag i tillväxtfas
Information om tjänsten
Som Internrekryterare blir du en viktig del av HR-teamet där du ansvarar för att driva och stötta i olika rekryteringsprocesser. Här får du möjlighet att bidra med din erfarenhet, men också att utvecklas i en miljö som präglas av högt tempo och engagemang. Professionals Nord söker för vår kunds räkning en Talent aquisition konsult. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult under 6 månader med möjlighet till förlängning.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Du erbjuds
En utvecklande roll på ett marknadsledande bolag
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka ditt eget arbete
Goda utvecklingsmöjligheter Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Ansvara för rekryteringsprocesser från behovsanalys till anställning
Hantera flera rekryteringar parallellt och hålla tempo när det behövs
Samarbeta nära chefer och kollegor för att förstå behov och hitta rätt kandidater
Bidra till en positiv kandidat- och medarbetarupplevelse
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av internrekrytering.
Van vid att driva rekryteringsprocesser självständigt
Har förmågan att snabbt växla upp och leverera när tempot är högt
Är lösningsorienterad, kommunikativ och uppskattar nära samarbete
Det är även meriterande om du sedan tidigare arbetat med internrekrytering inom sektorer som industri, tillverkning eller liknande.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen som Talent aquisition konsult hos vår kund. Du är noggrann, strukturerad och driven samt van med att växla upp tempot om så behövs.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid, 6 månader, med möjlighet till förlängning
STAD: Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Oskar Norberg
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665) Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Oskar Norberg oskar.norberg@pn.se Jobbnummer
9515838