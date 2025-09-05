Teknikingenjör Till Sektion Test, Projekt Ertms Trafikverket!
Academic Work Sweden AB / Civilingenjörsjobb / Solna Visa alla civilingenjörsjobb i Solna
2025-09-05
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Rollen som Teknikingenjör ger dig en unik start på karriären och öppnar upp för en framtida karriär hos Trafikverket. Vi söker dig med ett starkt intresse för infrastruktur, där du vill applicera dina akademiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang. I rollen kommer du att få ett skräddarsytt utbildningsprogram, flera kontaktytor inom Trafikverket genom vilka du kommer samla värdefull erfarenhet och få växa i ansvarsområden. Om detta låter som ditt nästa karriärmässiga kliv, ser vi varmt fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Du kommer att tillhöra programmet European Rail Traffic Management System (ERTMS). Programmet syftar till att införa det nya signalsystemet, ERTMS, i det svenska järnvägsnätet. I och med detta systembyte kommer Sveriges järnväg, när utrullningen är klar, att styras via ett standardiserat och digitaliserat system där Trafikverket är ansvariga för implementering och driftsättning. Du kommer att kliva in i ett spännande skede i projektet där flera års arbete kommer att realiseras.
Du erbjuds
• En god introduktion och en arbetsmiljö med kollegor som besitter unik kompetens inom branschen.
• Ett skräddarsytt utbildningsprogram kopplat till tjänsten. Programmet har tagits fram i samråd med Trafikverket och är anpassat för dig som nyligen tagit din examen. Du får en unik karriärstart med möjlighet att växa mot rollen som specialist.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
I rollen som Teknikingenjör kommer du att tillhöra sektionen Test där de ansvarar för att testa att signalsystem från olika leverantörer fungerar ihop samt även kompabiliteten mellan mark- och ombordsystem. Dessa tester genomförs antingen i labbmiljö eller på någon av deras testbanor. Denna tjänst är huvudsakligen fokuserad på tester som genomförs i deras testlabb. Du kommer även fungera som tekniskt stöd till projektledare och specialister i ett dynamiskt team.
• Identifiera testbehov tillsammans med specialister
• Genomföra och dokumentera tester i labbmiljö
• Stötta specialister med rapportering, granskningar, analyser, möten etc
• Delta i kravställning av ny och förändrad funktionalitet för testmiljöer
• Delta på tekniska möten med leverantör
• Arbeta med administrativa arbetsuppgifter kopplat till Testlabb
VI SÖKER DIG SOM
• Högskoleutbildning (minst 180 hp) eller civilingenjörsutbildning (300 hp) inom elektroteknik, datateknik eller motsvarande som bedöms likvärdig. Alternativt YH-utbildning inriktning järnväg och signal. Bifoga examensbevis i ansökan.
• God förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
• Mycket god datorvana och tekniskt intresse
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av testarbete och datasystem
• Erfarenhet av projektering inom järnvägsbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper för tjänsten. Vi ser att du är en analytisk person som har förmåga och intresse att arbeta i en tekniskt komplex miljö. Vidare ser vi även att du är kommunikativ och har god förmåga att samarbeta med andra, där du både vill bidra och utvecklas.
Under intervjun kommer vi fokusera på följande egenskaper:
• Ansvarstagande
• Noggrann
• Kommunikativ
• Samarbetsvillig
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114312". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9493243