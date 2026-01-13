Teknikinformatör för radarprodukter
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker teknikinformatörer till ett uppdrag där du är med och skapar tydlig, korrekt och användbar teknisk dokumentation för avancerade radarprodukter. Du blir en viktig del i att säkerställa hög kvalitet i teknikinformationen i en säkerhetskritisk miljö, där arbetet sker i nära samarbete med tekniker och ingenjörer.
ArbetsuppgifterSkapa och vidareutveckla bytesanvisningar
Ta fram och uppdatera funktionsbeskrivningar
Arbeta med teknikinformation kopplad till radarprodukter
Samverka med tekniska specialister inom el, mekanik och system
KravTeknisk utbildning
Förmåga att läsa och förstå elektriska scheman
Kunskap om elektromekaniska komponenter, exempelvis ställdon och CAN-nätverk
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)Så ansöker du
