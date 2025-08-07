Teknikersupport till attraktiv arbetsgivare i Karlstad!
2025-08-07
Är du tekniskt lagd, serviceinriktad och på jakt efter en spännande heltidstjänst? Vi söker nu dig som vill arbeta i en kundnära roll som teknikersupport. Här får du möjligheten att bidra till att Sveriges fibernät fungerar smidigt och effektivt. Skicka in din ansökan idag - vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
I rollen som teknikersupport kommer du att ha en central funktion i att supportera tekniker ute i fält. Du svarar på inkommande samtal och mail, löser tekniska utmaningar och säkerställer kvaliteten i stödsystem. Rollen erbjuder dig både teknisk utveckling och en social arbetsmiljö där din insats gör skillnad.
Du erbjuds
• En spännande heltidstjänst med omväxlande arbetsuppgifter
• Interna utbildningar för att utvecklas i rollen och hantera komplexa ärenden
• Möjlighet att bli en del av en framtidsbransch med stora utvecklingsmöjligheter
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och hantera inkommande samtal och e-post från tekniker
• Ge teknisk support till entreprenörer som arbetar med fibernät runt om i Sverige
• Säkerställa hög kvalitet i stödsystem och uppdatera register
• Dokumentera ärenden och bidra till förbättringar i arbetsprocesser
VI SÖKER DIG SOM
• Har en teknisk förståelse och trivs i en roll som kombinerar kundkontakt och problemlösning
• Har god dator- och systemvana
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta nära kunder och arbeta serviceinriktat
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av teknisk support eller en teknisk roll
• Bakgrund inom telekombranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Övrig information
Plats: Karlstad
Startdatum: Så snart som möjligt
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket gör att det krävs en bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113713". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9449383