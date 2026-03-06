Tekniker/utvecklare med fokus på integration, Statens servicecenter
Statens Servicecenter / Datajobb / Östersund Visa alla datajobb i Östersund
2026-03-06
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Servicecenter i Östersund
, Strömsund
, Sollefteå
, Kramfors
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Tycker du den tekniska utvecklingen och omvärldens förändring är spännande? Är du intresserad av framtidens krav på IT-säkerhet? Har du några års erfarenhet av att arbeta med systemintegrationer? Om ja, läs vidare!
Vi står inför en satsning på myndigheten där vi flyttar verksamhetssystem till inomstatlig drift, arbetar vidare med säker datakommunikation, effektiviserar arbetssätt, rutiner och processer, inför ny teknologi. Systemintegration blir en viktig del för att nå våra mål - Sven-Bertil Eriksson, Enhetschef
Just nu letar vi efter duktiga och passionerade personer till vårt integrations-team som tekniker / -Integrationsutvecklare. Du blir en värdefull kugge i vårt arbete att säkra och effektivisera våra verksamhetsprocesser.
Inom IT leveransenheten är vi idag 18 medarbetare och där du ges möjligheten att vara med och utveckla myndighetens framtida IT-miljö. Enheten har en central roll för hela myndighetens digitala förflyttning - och allt detta med fokus på att vi gör det tillsammans. Arbetsmiljön präglas av hög kollegial samverkan, trevlig atmosfär och högt i tak. Enheten ansvarar för tekniska integrationer mot externa och interna parter, identitetshantering, systemutveckling och automation, teknisk support och behörighetsadministration, samt utveckling och förvaltning av ett flertal interna system.
Du är en nyfiken problemlösare som gillar att se resultat av ditt arbete. Du trivs i team men kan även ta eget ansvar, och förklara tekniska lösningar på ett enkelt sätt för andra. Du gillar att samspela med andra internt och externt. Du är initiativrik och agerar med gott omdöme.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer arbeta som integrationstekniker med fil- och API-integrationer i en samhällsviktig IT-miljö. Du kommer arbeta med vår integrationsplattform baserad på Microsoft BizTalk Server och vår API-hantering i Nevatech Sentinet, i en on-prem miljö med höga krav på stabilitet, säkerhet och struktur. Du kommer även vara en del i vårt arbete med att identifiera och implementera framtidens integrationsplattform för att långsiktigt framtidssäkra vår integrationstjänst. Som tekniker kommer du även stötta verksamheten inom telefoni, MDM- och Touchpoint support samt intern support för valda administrativa system.
Arbetet innebär:
• Utveckling och ändring av integrationer (fil, REST, SOAP)
• Konfiguration och deployment
• Felsökning i test- och produktionsmiljö
• Dialog med tekniska kontaktpersoner hos kundmyndigheter
• Dokumentation
• Intern teknisk support avseende integrationer, telefoni och enskilda administrativa systemPubliceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning inom t.ex. data- och systemvetenskap eller motsvarande utbildning, eller kompetens erhållen via arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Praktisk erfarenhet av grundläggande element som finns i en IT-infrastruktur (nätverk, serverinfrastruktur, databaser och certifikathantering)
• Praktisk erfarenhet av katalogtjänster såsom Active Directory eller E-directory
• God erfarenhet av att arbeta med systemintegrationer
Vidare ska du ha följande förmågor:
• Vara kreativ
* Vara lösningsfokuserad och proaktiv i ditt arbete
* Samspela tillsammans med andra internt och externt
* Vara flexibel, med ett prestigelöst förhållningssätt
* Agera med ett gott omdöme
* Att kommunicera väl på svenska i tal och skrift
* Att förmedla information så att andra förstår
Dessutom är det meriterande om du har:
• God kunskap i XML och XSLT
• Erfarenhet av REST och/eller SOAP
• Förståelse för JSON och XSD
• Erfarenhet av C# / NET
• Erfarenhet av arbete i Windows Server-miljö
• Arbetat inom IT-support i minst två år
• Erfarenhet av att supporta smartphones och arbetat i Mobile Device Management (MobileIron)
• Erfarenhet från arbete med ärendehanteringssystemet ServiceNow
• Arbetat enligt ITIL-ramverketÖvrig information
Anställningen är 100% och tillsvidare.
Vi tillämpar vanligtvis sex månaders provanställning.
Anställningen är placerad i Östersund
Vi erbjuder 49% distansarbete och 51% på plats.
Denna anställning kräver svenskt medborgarskap, samt godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Som anställd kan du även komma att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast 31 mars 2026.
Intervjuer planeras att påbörjas under v 16.
För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår kan vi inte göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.
Statens servicecenter
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får bidra med din kompetens i tjänster som ligger nära medborgare och myndigheter. Statens servicecenter har i uppdrag att göra staten mer tillgänglig och effektiv. Det gör vi genom att leverera administrativa tjänster inom lön, redovisning och e-handel till andra myndigheter. På våra servicekontor ger vi privatpersoner och företag stöd och vägledning i ärenden gällande ett flertal myndigheter.
Som medarbetare hos oss har du bland annat möjlighet till kompetensutveckling, karriärutveckling, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje vecka. Vår verksamhet bedrivs med en tillitsbaserad kultur där alla medarbetare förväntas använda sin potential på bästa sätt, ta ansvar för sitt bidrag till helheten samt bidra positivt till verksamhetens utveckling. Som statlig myndighet delar vi tillsammans med hela statsförvaltningen en gemensam värdegrund, den statliga värdegrunden. Det innebär att vi följer sex principer för att leva upp till god förvaltning som är demokratisk, rättssäker, fri från korruption och effektiv.
Läs gärna mer om oss här.
Vår verksamhet finns i hela landet. Huvudkontoret finns i Gävle. Vi är också en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Tillsammans är vi 1 500 medarbetare.
Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.
Vi har gjort medieval för våra annonser och undanber kontakter från medie- och rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Servicecenter
(org.nr 202100-6453), http://www.statenssc.se Jobbnummer
9782753