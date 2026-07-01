Tekniker tunga fordon - Erfarenhet av personbilsverkstad meriterande
Bilia AB / Maskinreparatörsjobb / Norrköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Norrköping
2026-07-01
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Vill du ta nästa steg i din karriär och utvecklas inom tunga fordon? Är du personbilsmekaniker och nyfiken på att arbeta med lastbilar? Då kan det här vara rollen för dig.
På Bilia Trucks i Norrköping erbjuder vi dig möjligheten att ta nästa steg i din tekniska utveckling. Här får du arbeta med mer avancerad teknik, större fordon och en vardag som bjuder på större variation och utveckling. Har du tidigare erfarenhet av personbilar och känner dig redo att utvecklas vidare är du varmt välkommen att söka tjänsten! Erfarenhet av lastbilar är meriterande, men inget krav.
Varför välja Bilia
Bilia är inte bara en arbetsplats, det är en möjlighet för dig att forma din framtid. Hos oss blir du en del av en inkluderande organisation som satsar på din utveckling genom utbildningar, stöttning och samarbete.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför arbetar vi aktivt för att främja välmående, trygghet och balans i livet. Självklart erbjuder vi även attraktiva förmåner och personalrabatter.
Om rollen
Som fordonstekniker hos oss arbetar du med service, underhåll och reparation av tunga fordon. Du felsöker både enklare och mer avancerade problem samt genomför förebyggande kontroller och inspektioner. Rollen är varierad och utvecklande, och du får möjlighet att lära dig nytt varje dag.
Hos oss får du också möjlighet att vidareutbilda dig och bygga på din kompetens genom både interna utbildningar och certifieringar inom tunga fordon.
Har du i dag erfarenhet från personbilar ser vi till att du får rätt introduktion och utbildning för att lyckas i rollen och utvecklas vidare inom tunga fordon.
Vi söker dig som
Har fordonsteknisk utbildning och/eller erfarenhet som mekaniker (personbil eller tungt fordon)
Är nyfiken på att utvecklas inom tunga fordon
Har god dator- och systemvana
Är självgående men trivs med att samarbeta
Har B-körkort
C-körkort är meriterande, men inget krav.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning och placering i Norrköping.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, därför ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt. Vi arbetar för en jämnare könsfördelning och välkomnar särskilt kvinnliga sökande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se
Maskingatan 5 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilia Kontakt
Magnus Andersson magnus.andersson2@bilia.se Jobbnummer
9987499