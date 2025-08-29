Tekniker till Skarpnäcks kulturhus sökes för behovsanställning
Stockholms kommun / Ljus- och ljudjobb / Stockholm Visa alla ljus- och ljudjobb i Stockholm
2025-08-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Vill du ha ett roligt jobb och bidra till det kulturella utbudet i Skarpnäcks stadsdel? Nu söker vi nya ljud/ljustekniker till Skarpnäcks kulturhus.
Välkommen till oss
På Skarpnäcks kulturhus finns en replokal, inspelningsstudio, en verkstad, en danssal, en blackbox, en konstfoajé med en liten scen och en stor sal med scen, läktare och biograf. I huset finns även ett bibliotek, en restaurang och en fritidsgård.
Vi hyr ut våra lokaler och arrangerar egna aktiviteter och evenemang, många gånger i samarbete med andra aktörer.
Kulturhuset kan ha verksamhet från kl. 07:00 på morgonen till kl. 00:00 på natten, ange gärna i ansökan vilka tider som passar dig bäst. Störst behov finns helger och eftermiddag/kväll.
Din roll
Vi söker en tekniker som kan arbeta vid behov. Det innebär att du inte har några fasta timmar utan kontaktas när det behövs, t.ex. vid ordinarie personals sjukdom, när hyresgäster bokat in sig utanför öppettider eller när vi genomför olika arrangemang. Denna tjänst passar därför dig som endast önskar arbeta extra, kanske kombinerar du det med studier eller eget skapande.
Som tekniker arbetar du främst vid hyresgästers bokningar och kulturhusets egna evenemang. Det kan vara allt från enkel föreläsningsteknik som projektor och mikrofoner till mer avancerad evenemangsteknik med både ljud och ljus som t.ex. dans- och teaterföreställningar eller större konserter. Du kan också arbeta med förberedelser inför dessa i form av att tala med arrangörerna och guida dem i vilken teknik de kommer att behöva. Det kan också ingå att möblera inför en bokning med läktare eller bord och stolar och möblera av efteråt.
Din kompetens och erfarenhet
Det är en fördel om du är utbildad ljus- eller ljudtekniker.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4976". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Kulturhuset Kontakt
Erna Hellman erna.hellman@stockholm.se 08-50817316 Jobbnummer
9483702