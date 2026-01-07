Tekniker till produktionsanläggning - Skiftarbete
2026-01-07
Är du en tekniskt kunnig och problemlösningsorienterad person som vill bidra till en stabil och effektiv drift? Vill du arbeta i en dynamisk miljö där du får använda din expertis inom underhåll och förbättringsarbete? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Vi söker en engagerad tekniker till en av våra produktionsanläggningar i Stockholmsområdet.
Om rollen
Som tekniker blir du en del av vårt underhållsteam, där vi ansvarar för att hålla produktionsutrustningen i toppskick. Teamet består av en underhållschef och ett antal tekniker som tillsammans arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Felsökning och reparation av maskiner och produktionsutrustning.
Planering och genomförande av förebyggande underhållsåtgärder.
Deltagande i förbättringsarbete för att optimera drift och effektivitet.
Kunskapsdelning med kollegor och produktionspersonal för att öka förståelsen för utrustningen.
Rollen innebär skiftarbete i tre skift (dag, kväll, natt) samt vissa helgpass.
Vem är du?
Vi söker dig som är tekniskt skicklig, noggrann och trivs i en miljö där problemlösning och självständigt arbete är en naturlig del av vardagen. För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av arbete med underhåll, mekanik, el eller automation.
Är strukturerad och stresstålig, med förmåga att prioritera vid högt tempo.
Är säkerhetsmedveten och arbetar enligt gällande föreskrifter och standarder.
Har en initiativrik och lösningsorienterad inställning.
Trivs med både självständigt arbete och samarbete i team.
Har god datorvana och intresse av att arbeta i digitala system.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med produktionsutrustning i en industriell miljö.
Kunskap i underhållssystem och teknisk dokumentation.
Teknisk utbildning inom mekanik, el, automation eller motsvarande erfarenhet.
Låter detta som en spännande utmaning för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team!
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Detta är ett heltidsjobb.
