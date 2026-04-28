Tekniker till Kristineberg marina forskningsstation (visstid)
Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Myndigheten ansvarar för långsiktig planering av forskning och forskningsinfrastruktur samt för att organisera och genomföra forskningsexpeditioner i Arktis och Antarktis.
Myndighetens övergripande mål är att bidra till ökat internationellt genomslag för svensk polarforskning genom samverkan, högkvalitativ forskningsinfrastruktur och internationella samarbeten samt främja ökad förståelse och förbättrat skydd för miljön.
Verksamheten omfattar bland annat Abisko naturvetenskapliga station, Kristineberg marina forskningsstation, forskningsisbrytaren Oden samt de svenska forskningsstationerna Wasa och Svea i Antarktis. Polarforskningssekretariatet har cirka 50 medarbetare och finns i Luleå, Abisko, Helsingborg och Fiskebäckskil.
Polarforskningssekretariatet söker nu en säsongsanställd tekniker till enheten för havsbaserat forskningsstöd med placering vid Kristineberg marina forskningsstation. Tjänsten är tidsbegränsad och syftar till att stärka service och drift av anläggningens våtlaboratorier och forskningsprojekt under sommarsäsongen. Enheten har i nuläget 15 anställda, varav cirka fem inom teknikområdet. Arbetet kommer att bedrivas i tät samverkan med kollegorna.
Om enheten
Enheten för havsbaserat forskningsstöd vid Kristineberg marina forskningsstation ansvarar för att främja och samordna marin forskning med koppling till polar- och havsforskning. Kristineberg är en nationell forskningsinfrastruktur och utgör en central plattform för marin, kustnära och djuphavsrelaterad forskning.
Verksamheten omfattar stöd till forskare genom tillgång till laboratorier, mätserier, teknisk kompetens och fartygslogistik samt samverkan med svenska och internationella lärosäten och forskningsorganisationer. Arbetet bedrivs i nära samspel med Polarforskningssekretariatets övriga forskningsinfrastrukturer och bidrar till att stärka Sveriges samlade kapacitet inom marin och polar forskning.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Som tekniker vid Kristineberg marina forskningsstation arbetar du dels med den dagliga driften och underhållet med fokus på stationens vattensystem, dels med direkt service till forsknings- och innovationsprojekt.
I arbetet ingår att säkerställa att havsvattenslaboratorierna fungerar tillfredsställande, vilket bland annat omfattar underhåll av rörledningar och akvarier men också uppbyggnad av experimentuppställningar enligt forskarnas behov.
I samverkan med kollegor och forskare medverkar du i framtagande av riskbedömningar relaterat till daglig verksamhet och särskilda vetenskapliga experiment.
Det dagliga arbetet är mycket serviceinriktat då du hjälper stationens forskare att på bästa sätt kunna nyttja den befintliga infrastrukturen, och för att de anpassningar som görs ska matcha med forskningssamhällets behov. Arbetet bedrivs i en internationell miljö, vilket ställer krav på god kommunikativ förmåga på svenska och engelska.
Vi söker dig som har:
Slutförd gymnasieutbildning inom tekniskt eller naturvetenskapligt område
Arbetslivserfarenhet inom VVS eller marina tekniska system eller marin vetenskap
Goda praktiska tekniska kunskaper och färdigheter
God kunskap och systemvana av Windows- och andra operativsystem
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Körkort B
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete vid marin forskningsinfrastruktur eller liknande verksamhet som exempelvis akvarieanläggning
Kunskap och utbildning inom service av marin utrustning och fältinstrument
Erfarenhet av mätteknik eller provtagning i marin miljö
Vetenskaplig orientering
Erfarenhet av arbete med 3D-skrivareDina personliga egenskaper
Arbetet ställer krav på god samarbetsförmåga, flexibilitet och ett strukturerat arbetssätt. Du behöver vara lyhörd för verksamhetens behov och ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rollen utövas i en akademisk och internationell kontext inom statlig verksamhet, vilket innebär att du förväntas agera i enlighet med den statliga värdegrunden.Övrig information
Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid under perioden 1 juni- 31 augusti 2026. Vi tillämpar individuell lönesättning och flexibel arbetstid.
Placeringsort: Fiskebäckskil, Lysekil kommun
Polarforskningssekretariatet strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar vår verksamhet. Hos oss är det också viktigt att medarbetarna ska ha möjlighet att kunna kombinera arbetsliv och privatliv.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten, vänligen kontakta enhetschef Linus Perry Hammar, 070-315 20 44 eller samordnare Andrea Norder, 070-318 90 86. Du kan ansöka även utan att kontakta oss först. Vi bedömer alla inkomna ansökningar likvärdigt.
Facklig företrädare: Annika Kristoffersson, OFR/ST, telefon 072-554 72 17.
Intresserad?
Ansök via Polarforskningssekretariatets rekryteringssystem. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Ansökan ska ha inkommit senast den 11 maj 2026.
