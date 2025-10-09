Tekniker till Konsert och evenemang, Konserthus & Gasklockorna i Gävle
2025-10-09
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Livsmiljö Gävles medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser samtidigt som vi bygger, utvecklar och påverkar dagens och framtidens samhälle. Dina insatser har stor påverkan på gävlebornas vardag. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt, stimulerande och utvecklande arbete. Vi gör så att Gävle växer och ger gävleborna spännande upplevelser.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Är du tekniskt intresserad och trivs i kreativa miljöer? Vill du vara med och bidra till ett rikt kulturliv för Gävleborna? Vi söker dig som har ett starkt teknikintresse och vill bidra till en lysande kulturupplevelse!
Som tekniker arbetar du i enheten Scen, teknik och musikproduktion och ger service till Gävle Konserthus, Gävle Symfoniorkester och Gasklockorna i Gävle. Ditt arbete innefattar ljud-, ljus- och bildteknik vid konserter och konferenser samt viss reparation och underhåll.
Du samarbetar med både interna och externa arrangörer och ger service till musiker och konferensgäster. Du ansvarar även för möblering av scener, konferens- och övningsrum, hanterar podier, instrument och möbler.
Vi erbjuder dig ett kreativt, utvecklande och inspirerande arbete där ingen dag är den andra lik.Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
* Högskole-/universitetsutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet.
* Erfarenhet av arbete som tekniker inom något eller flera områden av ljud, ljus eller bildteknik.
* Goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har;
* Erfarenhet av arbete inom scenkonstverksamhet.
Dina personliga egenskaper;
* Du har en förmåga att arbeta med andra människor, lyssna, visa empati och respekt samt uppmärksammar andras behov.
* Du har en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet samt arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du har lätt för att fokusera på kundens behov.
* Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra och strävar efter konstruktiva lösningar.
* Du anpassar dig till olika situationer och har förmågan att se möjligheter i förändringar.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt kreativa team!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle
Scenchef
Owe Davidson owe.davidson@gavle.se
