Tekniker till Centrum för Biomedicinska Resurser, Linköpings Universitet
Linköpings universitet / Djurskötarjobb / Linköping Visa alla djurskötarjobb i Linköping
2026-03-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Arbete som försöksdjurstekniker innefattar arbete inom grundläggande och avancerad försöksdjursverksamhet. Arbetsuppgifterna inkluderar arbete med daglig tillsyn och skötsel av djuren, burbyten, städning av djurutrymmen, hantering av djurleveranser samt journalföring för de djurslag som CBR tillhandahåller - gnagare, zebrafisk, klogroda, kanin, marsvin, gris och fjäderfä. Arbetet utförs med beaktande av djurskydd samt utifrån etiska och hygieniska rutiner.
Övriga uppgifter som förekommer är hantering av smutsigt gods i diskanläggning, avelsarbete och ID-märkning samt assistans till forskare i deras försöksdjursverksamhet. Arbetsuppgifterna är i vissa delar fysiskt krävande då repetitiva moment och en del tunga lyft ingår i arbetet.
CBR arbetar ständigt med att utveckla och kvalitetssäkra den verksamhet som bedrivs vilket gör att arbetsinnehållet kan komma att förändras över tid.
Om dig
Vi söker dig som har ett stort intresse för djur och är ansvarsfull och serviceinriktad. Du har god förmåga att självständigt kunna planera och utföra arbetsuppgifter samt förmåga att kunna kommunicera och samarbeta med teknikerkollegor och medarbetare som ingår i forskningsteam. Stor vikt kommer att läggas vid personliga förmågor och färdigheter.
Vi vill att du har:
• Lägst gymnasieutbildning med inriktning mot djur exempelvis naturbruksgymnasium, alternativt gymnasieutbildning med annan inriktning och eftergymnasial utbildning med inriktning mot djur.
• Erfarenhet av arbete med försöksdjur.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
• God fysik och att du kan arbeta med i vissa delar fysiskt krävande arbetsuppgifter
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Eftergymnasial djurvårdarutbildning.
• Dokumenterad försöksdjursteknikerutbildning.
• Genomförd LAS-utbildning.
• Erfarenhet från att ha arbetat med flera av de ovan nämnda djurslagen.
Din arbetsplats
CBR är en LiU-Core-enhet med övergripande ansvar för samtliga försöksdjursfaciliteter inom Linköpings universitet. Målet för CBR är att på ett ansvarsfullt sätt proaktivt medverka till att planering och genomförande av djurförsök sker enligt 3R-principen (Reduce, Refine, Replace), samt att allt arbete med djur ska utföras under förhållanden som uppfyller kraven på god arbetsmiljö för djurskötande och forskande personal. Vid CBR arbetar idag 12 djurtekniker tillsammans med veterinär, administrativ personal och centrumchef i moderna anläggningar med målet att ge djur och forskare de bästa förutsättningarna att kunna bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet.
Läs mer om vår verksamhet här.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat på ca ett år, med eventuell möjlighet till förlängning.
• Heltid
• Tillträde snarast, eller enligt överenskommelse.
• Arbetet med tillsyn av djuren inkluderar även visst schemalagt arbete på helger.
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass. Om så är fallet kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda här.Publiceringsdatum2026-03-04Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 25 mars 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
HR-partner
Anette Wiklund anette.wiklund@liu.se 013-28 68 41 Jobbnummer
9776103