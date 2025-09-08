Tekniker till Boliden (Mobila maskiner Garpenberg)
2025-09-08
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll:
Som person är du driven, engagerad och strukturerad. Du har ett stort intresse för teknikutveckling och gillar att bedriva och implementera förbättringsarbeten i linje med detta. Du har en god förmåga att samarbeta med andra där du bidrar med positiv energi och glädje i din omgivning. För att lyckas bra i rollen är det viktigt att du har förmågan att se saker ur ett bredare perspektiv och förstå sammanhanget.
Ditt team:
Som tekniker för mobila maskiner tillhör du avdelningen Driftsäkerhetsgruppen i Garpenberg men i rollen ingår även många andra kontaktytor som underhållsgruppen under jord, ovan jord, maskinägare, underhållstaben, leverantörer och andra externa parter.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat analys av maskiner, initiera förbättringar, vara stöd i svårare felsökningar samt hantera kvalitetsavvikelser. Du driver grundorsaksanalyser i samarbete med olika funktioner och grupper både internt och externt. Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling och i dessa arbeten är du teknisk support. Vid projekt kopplade till underhåll agerar du även som sakkunnig.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid i Garpenberg under jord.
Ditt bidrag:
Gymnasieutbildning gärna med teknisk inriktning
Erfarenhet av underhållsarbete inom industrin och erfarenhet av att arbeta med underhållssystem
Kännedom om underhållsprocessen
Erfarenhet av förbättringsarbete
God kommunikation i både svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Erfarenhet av att jobba med Office-paketet (Excel, Word, Powerpoint).
Meriterande är:
Eftergymnasial utbildning inom underhåll
Erfarenhet från UH tunga fordon
Erfarenhet av att leda projekt
Erfarenhet av Maximo
Erfarenhet av lean
Varför arbeta tillsammans med oss:
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Ulf Rutkvist via mejl till ulf.rutkvist@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Adam Martinez via mejl till Adam Martinez via mejl till adam.martinez@boliden.com
eller janet.werner@boliden.com
.
Facklig information får du av Kent Hedin, Ledarna, 0225-369 50, Jacob Wallén, Unionen, 0225-362 62, Morvan Derrien, SACO, 070-2090563.
Sista ansökningsdag är söndag 28 september 2025 men uval och intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
